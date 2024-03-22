Осадков не прогнозируют: где в Украине будет теплее всего 22 марта

В пятницу, 22 марта, на всей территории Украины ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. На крайнем западе страны и в Крыму местами ожидается небольшой дождь.

В западных областях, а также Винницкой, Черкасской, местами Одесской и северных ночью и утром туман.

Ветер северо-восточный, а в западных и северных областях юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3°С мороза, днем до 12°С тепла.

На высокогорье Карпат ночью ожидается до 8°С мороза, днем 2-7° тепла.

Кроме того, 22 марта ночью и утром в западных, Винницкой и Черкасской областях может быть туман. Видимость 200-500 м. Это и уровень опасности. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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