Осадки сместятся в центральную часть: синоптики уточнили прогноз погоды на среду, 28 августа

В среду, 28 августа, синоптики прогнозируют осадки. Они сместятся в центральную часть Украины.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". На другой территории страны возможна переменная облачность.

В южной части, Днепропетровской и Кировоградской областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-23°С, в западных и северных областях 15-20°С. Днем 29-34°С, на побережье морей 26-31°С.

В Киевской области 28 августа также возможна переменная облачность. Но осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°С, днем 29-34°С. В Киеве ночью 17-19°С, днем воздух прогреется до 30°С.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024-го стал пятым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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