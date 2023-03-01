Блог | Сергей Лойко: Орки, наконец, сбросили человеческое обличье и предстали во всей красе

Недавно, как вам известно, я провел несколько дней в лагере для российских военнопленных. Не скажу, сколько там всего пленных, но их точно сотни.

Видео дня

Из России и Украины (Донбасс).

Не сказать, чтобы я был поражен качеством человеческого материала, но абсолютно все персонажи точно сошли со страниц Платонова, Булгакова (Собачье сердце), Бунина (Окаянные дни) и конечно, Гашека.

- Не мог отказаться.

- Не было выбора (выхода)

- Меня забрали и привезли сюда.

- Я не знал.

- А что делать?

- Могли посадить.

- Я ху@ его знает.

- Я не стрелял.

- Не хотел.

- Думал заработать.

- Думал, здесь лучше, чем в тюрьме.

- Бля, сам не знаю.

В этот лагерь ведь не собирали специально по социальному признаку.

Более того, я ведь не отбирал специально никого для интервью.

В общем - это та самая реплика российской армии и самой России, густо замешанное отребье, человеческий мусор, лузеры без полезной специальности (кроме разве "вор-думушник" и "алкаш с бакалеи"), плебс в чистом виде, дистиллированные люмпены, питательная среда, движущая сила и опора путинского быдо-режима, объявившего в XXI веке войну всему светлому, доброму, умному и человечному.

И, конечно, им не победить. Это их последний и нерешительный бой.

Орки, наконец, сбросили человеческое обличье и предстали во всей красе.

В 2014 году я публично, впервые назвал российскую армию орками. После чего высокие функционеры Los Angeles Times обвинили меня в необъективности и на два года отлучили от печати, потом простили, потом снова в 2019 году обвинили в том же.

Но, похоже, я был прав. Мы имеем дело с ордами орками, которые расчеловечились окончательно.

Вся тысячелетния российская история - это история рабства, нарушения всех канонов бытия, многовековая история низости, подлости, предательства, трусости, лени, нищеты, пьянства, хамства, жестокости, воровства, грабежа, бандитизма, насилия, ьратоубийства, геноцида и попрания всех человеческих ценностей.

Им не победить, потому что они тупик человечества, отбросы всемирной исторической канализации.

Они обречены.

ПОСЕМУ:

Россию не следует спасать, чтобы переделать на человеческий лад.

Нужно просто помочь России похоронить себя окончательно.

Этому я и посвящаю остаток своей жизни.