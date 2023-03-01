Блог | Сергей Лойко: Орки, наконец, сбросили человеческое обличье и предстали во всей красе
Недавно, как вам известно, я провел несколько дней в лагере для российских военнопленных. Не скажу, сколько там всего пленных, но их точно сотни.
Из России и Украины (Донбасс).
Не сказать, чтобы я был поражен качеством человеческого материала, но абсолютно все персонажи точно сошли со страниц Платонова, Булгакова (Собачье сердце), Бунина (Окаянные дни) и конечно, Гашека.
- Не мог отказаться.
- Не было выбора (выхода)
- Меня забрали и привезли сюда.
- Я не знал.
- А что делать?
- Могли посадить.
- Я ху@ его знает.
- Я не стрелял.
- Не хотел.
- Думал заработать.
- Думал, здесь лучше, чем в тюрьме.
- Бля, сам не знаю.
В этот лагерь ведь не собирали специально по социальному признаку.
Более того, я ведь не отбирал специально никого для интервью.
В общем - это та самая реплика российской армии и самой России, густо замешанное отребье, человеческий мусор, лузеры без полезной специальности (кроме разве "вор-думушник" и "алкаш с бакалеи"), плебс в чистом виде, дистиллированные люмпены, питательная среда, движущая сила и опора путинского быдо-режима, объявившего в XXI веке войну всему светлому, доброму, умному и человечному.
И, конечно, им не победить. Это их последний и нерешительный бой.
Орки, наконец, сбросили человеческое обличье и предстали во всей красе.
В 2014 году я публично, впервые назвал российскую армию орками. После чего высокие функционеры Los Angeles Times обвинили меня в необъективности и на два года отлучили от печати, потом простили, потом снова в 2019 году обвинили в том же.
Но, похоже, я был прав. Мы имеем дело с ордами орками, которые расчеловечились окончательно.
Вся тысячелетния российская история - это история рабства, нарушения всех канонов бытия, многовековая история низости, подлости, предательства, трусости, лени, нищеты, пьянства, хамства, жестокости, воровства, грабежа, бандитизма, насилия, ьратоубийства, геноцида и попрания всех человеческих ценностей.
Им не победить, потому что они тупик человечества, отбросы всемирной исторической канализации.
Они обречены.
ПОСЕМУ:
Россию не следует спасать, чтобы переделать на человеческий лад.
Нужно просто помочь России похоронить себя окончательно.
Этому я и посвящаю остаток своей жизни.