Origami for Ukraine: Фонд Андрея Матюхи присоединился к сбору для киевских медиков

В Киеве представили арт-инсталляцию ORIGAMI for UKRAINE — на фасаде Музея истории города появилось пять тысяч металлических бумажных птиц, каждая из которых символизирует надежду, единство и солидарность. Автор проекта — бельгийский дизайнер Шарль Кайсин, известный сотрудничеством с Hermès, Rolls-Royce и Cartier.

Главная цель инсталляции — не только визуальное впечатление, но и сбор средств на медицинское оборудование для Киевского городского центра восстановительного лечения.

Фонд Андрея Матюхи стал партнёром проекта с социальной миссией

Проект ORIGAMI for UKRAINE — это продолжение инициативы, начатой в Брюсселе, где удалось собрать около 50 тысяч евро для помощи украинским военным. Теперь инициатива реализуется в Киеве при участии дипломатов, властей и общественных организаций.

К созданию инсталляции присоединились и дети из Киевского Дворца молодёжи, собственноручно сделав часть оригами. Это придало проекту ещё больше эмоций и подчеркнуло важность культурной поддержки в разных формах.

"Мы верим, что даже простые вещи могут нести глубокий смысл. Поэтому Фонд Андрея Матюхи стал частью этого проекта", — отметили в организации.

Андрей Валерьевич Матюха о силе символических жестов

Основатель фонда, Андрей Валерьевич Матюха, подчеркнул, что искусство может объединять и вдохновлять: "Иногда один символ говорит больше, чем десятки речей. ORIGAMI for UKRAINE — это не просто арт-объект, это форма сочувствия и напоминание, что мы рядом с теми, кто в беде. Поэтому мы поддержали этот проект".

Инсталляция будет доступна в течение 90 дней. Она также стала частью гуманитарного партнёрства между Киевом и Брюсселем — городами-побратимами, которые с 2023 года реализуют совместные проекты в сферах культуры, образования и медицины.

Фонд Андрея Матюхи также помогает медицинским учреждениям

Ранее Фонд Андрея Валерьевича Матюхи оказал поддержку Национальной детской специализированной больнице "Охматдет", передав современную ретракторную систему Thompson. Это оборудование позволяет врачам выполнять сложные детские операции с высокой точностью и безопасностью.