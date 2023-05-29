Организовала распространение прессы РФ: СБУ задержала российскую коллаборантку в Харьковской области. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области российскую коллаборантку. Директор почты оккупантов в Изюме во время захвата населенного пункта организовывала распространение пропагандистской прессы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ, а также Офис генерального прокурора. Приспешницей оккупантов оказалась 43-летняя работница одного из отделений "Укрпочты" в Изюме.

После временной оккупации города она добровольно поддержала российских захватчиков и пошла с ними на сотрудничество. Гауляйтер Изюмского района лично предложил ей возглавить созданное агрессором местное отделение "Роспочты".

На этой должности злоумышленница выполняла задачи оккупационной администрации по распространению кремлевского режима через средства почтовой связи.

Она организовала распространение среди местного населения пропагандистских газет. Среди них – "Комсомольская правда" и "Харьков Z". В них содержались агитационные материалы, цель которых убедить жителей оккупированных территорий в том, что РФ не является их врагом, а российские военные якобы готовы оказывать поддержку людям.

После освобождения города коллаборантка сменила адрес, номер мобильного телефона и надеялась избежать правосудия. Однако этого не произошло.

Пока ей сообщено о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ в Запорожье. Им оказался бывший депутат-коммунист городского совета, наводивший российские ракеты. В начале 2000-х он уже отсидел за планирование госпереворота.

– Также СБУ поймала диверсанта ФСБ, готовившего подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой. Таким образом, оккупанты планировали нарушить логистику Сил обороны, в том числе по обеспечению горючим и боеприпасами.

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