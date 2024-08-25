Организовал подготовку пилотов на F-16 до официального обучения: мама легендарного "Джуса" рассказала малоизвестные подробности его биографии. Эксклюзив

25 августа 2023 года, возле села Сингуры Житомирской области, при столкновении двух учебных самолетов разбился украинский пилот Андрей "Джус" Пильщиков. Герой еще в детстве хотел связать жизнь с авиацией; в результате, во время полномасштабной войны, он стал одним из "Призраков Киева".

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Мама нашего защитника Лилия Аверьянова рассказала OBOZ.UA малоизвестные факты о "Джусе". Ее сын защищал украинское небо для каждого из нас.

В Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Пильщиков вступил не с первого раза – подвело зрение. Но будущий пилот сделал коррекцию, чтобы исправить это.

"Я не могу сказать, что я бы ему сказала не идти, беречь себя либо найти какую-то другую миссию. Нет. Все, его уже понесло, и нужно было только на этом пути поддерживать, говорить правильные слова", – заявила Аверьянова.

Свой позывной – "Джус" (от английского Juice, сок) – воин получил в сентябре 2019 года во время визита на американскую авиабазу в Калифорнии. Так его начали называть иностранные коллеги.

"Был какой-то вечером отдых, выходили в бары. Конечно, взрослые люди что-то заказывали себе алкогольное. Андрей у меня алкоголь не употреблял. Это был принцип... И они просто все время видели, как он просит сок", – объяснила мама Героя.

За год до полномасштабного российского вторжения пилот оставил службу. У него возник конфликт с командованием, потому что военнослужащий требовал улучшить условия работы для молодых пилотов.

"Это не протест, это умный разговор был. К которому нужно было прислушиваться, а не унижать парней. Он же увольнялся не сам. За пять лет уже накопилось столько эпизодов... Последней каплей в этой проблеме было отношение к расследованию катастрофы Ан-26 в Чугуеве с десантом (тогда погибли 26 военных. – Ред.)", – рассказала украинка.

По ее словам, военнослужащие "увидели, как это все заминается", суды по делу затягивались.

После начала полномасштабной войны Пильщиков вернулся в военную авиацию. У него было самое большое количество боевых вылетов в его бригаде.

Пильщиков активно продвигал идею необходимости передачи Украине F-16. Он неоднократно ездил в США, был в Пентагоне, встречался с американскими сенаторами, записывал видео на эту тему.

Мама "Джуса" сказала, что ее сын "всех знал" и знал, как поговорить. Кроме того, воин подготавливал коллег-пилотов к обучению – еще до того, как все стартовало официально.

"Он сам организовал подготовку – языковую, техническую... Ушел целый год на политические согласование этого вопроса", – сказала Аверьянова.

Как сообщал OBOZ.UA, во время прощания с сыном Лилия Аверьянова попросила у командующего Воздушными силами ВС Украины Николая Олещука дать ей возможность хотя бы посидеть в кабине первого F-16, который прибудет в Украину. Через год после гибели "Джуса", когда F-16 уже пронизывают украинское небо, Олещук выполнил обещание.

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