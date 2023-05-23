Организаторы акции 'Поймай барыгу': наркомафия – это миф, и нечего бояться

Утверждение, что в Украине существуют настоящие наркобароны или центры управления наркоторговлей – это выдумки тех, кто занимается производством и сбытом наркотиков. По словам организаторов акции "Поймай барыгу", нетронутые мафиози с так называемой "серьезной крышей" – это лишь ложное представление.

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Организаторы призывают всех не бояться присоединиться к акции, поскольку на самом деле наркодилеры являются обычными преступниками. Они боятся правоохранительных органов и сознательных граждан. Организаторы акции "Поймай барыгу" предлагают всем неравнодушным присоединиться к акции и помочь очистить нашу страну от наркоторговли.

Акция "Поймай барыгу" набирает обороты и распространяется по всем городам Украины. Десятки людей уже обращаются в полицию и посылают информацию о деятельности торговцев и нарколабораторий организаторам акции. Все, кто небезразличен, могут ознакомиться со всеми подробностями и условиями на сайте проекта.