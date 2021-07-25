"Ленинцы и большевики совершенно загадили домъ Кшесинской. Заплевали, засыпали окурками и соромъ. Шелковые портьеры заплеваны, шелковая мебель замарана, порвана, поломана; съ мебели съ кожаной обивкой срѣзана кожа. Въ верхнемъ этажѣ дома находится ванная комната съ огромнымъ мраморнымъ бассейномъ. Въ этомъ бассейнѣ на 1 ½ аршина толщиной набросанъ слой всякаго мусора: окурковъ, шелухи отъ подсолнуховъ, кожи отъ колбасы, спичечныхъ и папиросныхъ коробокъ. Вотъ символъ! Такимъ мусоромъ закиданъ вѣсь Петроградъ, вся Россія! Гдѣ ленинцы и большевики — тамъ мусоръ, тамъ всё заплевало, всё загажено, тамъ шелуха отъ подсолнуховъ, тамъ окурки. "Петроградскій листокъ". 30 іюня 1917 годъ".

"Если в кране нет воды, русский мир пришел сюды" (из соц сетей ОРДЛО, 2020 год)

В Первомайске (ОРЛО) в системе водоснабжения обнаружен возбудитель брюшного тифа. На данный момент в городскую больницу поставили партию вакцины против данного заболевания. Первые в очереди на вакцинацию — работники ГУП ЛНР "Лугансквода". Водоснабжение по другим городам ОРЛО также приостановлено, так как есть подозрение, что возбудитель брюшного тифа распространен по всем трубам.

Дело в том, что из-за частых порывов и отсутствия энергоснабжения, вода в ОРЛО подается по часам. Это в лучшем случае, в худшем — не подается по 3-5 месяцев. Естественно, за это время в трубах может разрастись целая колония марсиан, а не то, что палочки, микробы, бактерии и другие возбудители.

За 7 лет оккупации оккупанты и коллаборанты не только не провели комплексное ремонтное обслуживание систем водоснабжения оккупированной территории, но и уничтожили то, что было.

Трубы водоснабжения, канализационных сливов, системы очистки и санации пришли в негодность.

За 7 лет "свободы от Украины" "богатые и независимые республики", фактически "угольная швейцария Донбасса" не нашли русской копейки на ремонт, ну, а уж тем более, полную замену систем водоснабжения, ЖКХ, и других важных систем жизнеобеспечения. "Республики" все эти годы живут на том ресурсе, который здесь остался от "хунты".

А помнится мне, как орал люмпен Донбасса "Россия в нас вложит миллионы". Ну, как оно вкладывается?

На Донбассе забыли, что в СССР отношение к окраинам было шовинистическое и наплевательское. Весь ресурс выжимали для обеспечения жизни Москвы и Питера, а дальше финансирование и обеспечение шло по остаточному принципу.

ОРДЛО для России — всего лишь язва, в которую удобно тыкать, вызывая боль у всей Украины. Это ресурс, это болевая точка и, как только она надоест или выполнит свою роль, ее бросят, как в свое время бросили Афган и другие "места воздействия".

И разрушив все на оккупированной земле, РФ никогда сюда не вложит копейки, ничего не построит, ничего не отремонтирует.

Охлос Донбасса так и будет вариться в соку пропаганды, ожидая "вот-вот", вымирая и очищая эту землю. Так же было с советскими людьми. Они ждали "вот-вот в светлое будущее", ненавидели врагов советского народа, были уверены, что все живут еще хуже, чем они и были счастливы ы с воем уютном гетто, тюрьме народов.

Так живет и ОРДЛО. Это калька с РФ и СССР.

По старой советской традиции – а, кто помнит, в СССР не было эпидемий и аварий лишь потому, что о них охлосу не сообщали — коллаборационистско-оккупационные власти ОРЛО хотят сохранить все в тайне. Работники городской больницы в "мгб лнр" дали подписку о неразглашении, им запрещено покидать "республику". По старой советской традиции, здесь тщательно скрывают важную информацию в то время, как нужно предупредить население города о существующей опасности и минимизировать ее.

ОРЛО — на пороге эпидемии. И при первых поступлениях в больницы, как только единицы заболевших перерастут в сотни, люди побегут в Украину. В мирные ее части. О том, что ОРДЛО — это биологическая бомба, экологическая бомба, я предупреждала давно.

Из РФ в ОРДЛО пришел коронавирус, сейчас из РФ в ОРДЛО пришел штамм "Дельта", а вот из ОРДЛО все это идет к нам, в мирные территории Украины. Безответственность и коррупция лишь помогают распространению болезней из ОРДЛО по Украине. Почитайте статистику заболеваемости туберкулезом, сифилисом, гонореей, чесоткой, коронавирусом в городах, где больше всего "переселенцев", тех, кто курсирует туда-сюда за выплатами, городах возле линии разграничения, городах, куда массово и каждый день приезжают нелегальные автобусы из ОРДЛО.

В ОРДЛО в такую жару нет воды.

Ее привозят водовозами на кварталы и улицы из — о, я представляю, как удивлятся читатели — шахт, это шахтная вода, откачанная насосами.

Не питьевая, шахтная вода, которая в ОРДЛО продается 2 рубля литр, как питьевая.

Механизм передачи инфекции брюшного тифы преимущественно водный, но возможен пищевой и бытовой пути передачи.

То есть первая же качка воды на город, и население здесь вымрет.

Тщательное приготовление пищи и мытьё рук имеют решающее значение для предотвращения тифа. Но, это в чистой воде. В ОРДЛО такой нет. Да и руки помыть там особо негде. Сейчас без водоснабжения стоят 70% городов ОРЛО, а там, где вода еще идет из крана, весь город "тонет" в порывах.

В Крым и ОРДЛО из РФ завезли не только "отпускников-ихтамнетов", кокошники и лапти, туда еще и завезли традиции гадить, мусорить, уничтожать.

Например, в моменты, когда в многоэтажках нет воды, жители ОРДЛО используют российскую традицию "туалет на ведро", справляя нужду в ведра, установленные на балконах, а потом выносят их под ближайший куст, зимой чуть проще, замороженное "добро" просто выбрасывают на кучи мусора.

Квартала и частный сектор ОРДЛО тонут от мусора и зловоний. Жители ОРДЛО хвастаются, что у них дешевая коммуналка. Понятное дело: пописял-покакал, вынес под березу, зачем платить?

Старая русская традиция!

Жители томского района Черемошники разобрали уличные деревянные туалеты и привычно пользуются ведрами. По мнению Центра управления регионами (ЦУР), это стало одной из причин неприятного запаха, накрывшего город.

Местные жители на майских праздниках разобрали новые туалеты, установленные властью на месте старых, изживших свой век таких же деревянных нужников, на доски и сожгли их в мангалах и кострах, готовя на туалетных досках шашлыки. С тех пор они продолжают использовать ведра и выливают нечистоты в кусты.

"Совместно с управляющей компанией мы предложили им за свой счет оборудовать здесь выгребную яму, закрыть ее решеткой, чтобы туда не кидали мусор. Стоимость выгребной ямы составляет около 50 тысяч рублей. Но собственники квартир в этих домах посчитали что им это не нужно, и продолжают пользоваться ведрами", — рассказал главный специалист жилищно-коммунального отдела администрации Ленинского района Георгий Кевролев.

Администрация засыпала опилками свалку, куда местные жители сливали мусор и отходы жизнедеятельности. Центральной канализации в этом районе нет. Это банальная и обычная ситуация для любого российского города.

Казалось бы, столько времени между 1917-м и 2020-м годами, а тема поведения исконных ленинцев, простых в доску советских граждан и русских пролетариев, до сих пор насущная. Ведь русский мир, гетто, и обыкновенная свалка народов, построенная в 1917-м, живее всех живых. Люмпен, охлос, одержавший победу в 1917-м над здравым смыслом и эпохой монархизма, продолжает свой торжествующий поход, разрушая, как и прежде Украину.

Как бы развивалась царская Россия, которая в 1917-м занимала одно из ведущих мест в экономике мира? Я думаю, что ответ очевиден, достаточно посмотреть на другие страны с сохранившейся монархией. Да, монархия не всегда плоха, как нас учили в школе, проповедуя идеи вождя пролетариата, живущего в роскоши и получающего зарплату из немецких банков. Ведь монархия, это образование, интеллигентность, стремление дать своей стране развитие и процветание. Богатые люди вкладывают деньги в развитие себя и своих потомков. Вот изучаю историю своего села, которое расцвело и разрослось при помещиках. Первый сахарный завод в селе построен Дарием (по другим данным — Августом) Понятовским в 1852. Затем владельцами завода поочередно были граф Бутурлин и князь Юрчаков. В конце XIX в. завод купил Федор Терещенко. После его смерти предприятие унаследовала дочь — Надежда Федоровна Муравьева-Апостол. 21 ноября 1918 сахарный завод был подвергнут погрома, во время которого погибли 4 человека: помощник директора Иосиф Добровольский, механик Иван Тильман, заведующий лесами Иван Никитин и помощник бухгалтера Игнат Минецький. С момента строительства завода в селе помещиками были построены и содержались сельская школа, больница, рабочим завода выдавали дома и квартиры. Завод был вторично разгромлен местным населением в конце 90-х, после объявления его банкротом и отказа местного населения продать его современным сахарным корпорациям.

Бойтесь победы люмпена и охлоса. Как правило, они оставляют за собой смерть, разруху, битое стекло, окурки, мусор, болезни, кладбища да руины.

Оглядывайтесь на ОРДЛО и Россию, пусть это будет нашим черным зеркалом, чтобы каждый день, глядя в него мы с ужасом шептали "никогда" и шли защищать то, что имеем и не ценим: мир, свободу, качество жизни.

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