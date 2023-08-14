'Операция 'Единство'. В Украине запустили масштабный сбор на 10 000 дронов-камикадзе: как присоединиться

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым", фандрейзинговая платформа UNITED24 и monobank стартовали проект "Операция "Единство" ". Его цель – обеспечить Силы обороны Украины 10 000 FPV-дронов с боекомплектом на общую сумму 235 миллионов гривен.

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"Операция "Единство" – это наш ответ на один из самых массовых сейчас запросов от войска – ударные дроны-камикадзе. Совместно с фандрейзинговой платформой UNITED24 и monobank мы не просто приобретем 10 тысяч FPV-дронов: у них будет боевая часть – кумулятивные и осколочно-фугасные боеприпасы. Такие ударные дроны-камикадзе качественно показали себя на поле боя, уничтожая десятки единиц вражеской бронетехники и выжигая сотни кафиров из их укреплений", – комментирует Тарас Чмут, директор Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым".

10 тысяч FPV-дронов партнеры приобретут за границей. Уже в Украине их оборудуют боевыми частями общей стоимостью 50 миллионов гривен. Закупку дронов-камикадзе, а также их передачу в войска будет осуществлять Фонд "Вернись живым".

"Эта война – война технологий. Старлинки, морские дроны, системы ситуационной осведомленности, БПЛА – все это изменяет ситуацию на поле боя. Значение простых в использовании и недорогих дронов-камикадзе трудно переоценить. Мы рады объявить сбор, который выполняет сразу две задачи – кроме самого фандрейзинга, подчеркивает важность объединения. Операция "Единство" – хороший пример совместной инициативы крупных игроков в фандрейзинге ради общей цели. Мы уверены, что к нам присоединятся десятки украинских компаний и сотни тысяч доноров со всего мира", – говорит Михаил Федоров, вице-премьер-министр по инновациям, развития образования, науки и технологий Украины – Министр цифровой трансформации Украины.

Партнеры проекта также добавили специальные лоты для тех, кто внесет вклад на дроны-камикадзе через monobank. Выиграть можно, к примеру, боевое знамя, поднятое в недавно освободившемся селе Пятихатки на Запорожье, встречи с посольствами UNITED24, 100 платиновых карт mono, на пяти из которых лежат 100 000 гривен и т.д.

"С начала полномасштабной войны через банки mono на благотворительность было собрано 25 миллиардов гривен. В то же время мы видим, насколько труднее стало и благотворителям, и фондам, которые помогают Украине во время великой войны. Поэтому мы не только совмещаем усилия, но и добавляем к сбору лоты , которые должны его усилить и стать нашим способом сказать "спасибо" всем тем, кто продолжает поддерживать украинскую армию", – говорит Олег Гороховский, соучредитель monobank.

Фонд компетентной помощи армии, существующий с начала российско-украинской войны, – с 2014 года. Также это общественная организация, которая занимается аналитикой в секторе безопасности и обороны, реализует проекты по реабилитации ветеранов через спорт.

С начала полномасштабного вторжения Фонд аккумулировал для войск более 8 миллиардов гривен, первым и единственными приобрел для Сил обороны комплекс Bayraktar TB2, а также весной 2022 года получил разрешение на закупку товаров двойного и военного назначения.

Инструкторы "Вернись живым" обучают военных снайпингу, саперному делу, такмеду, работе с БпЛА и стрельбе с закрытых позиций. Большая часть команды Фонда – ветераны и ветеранки российско-украинской войны.

"Вернись живым" обеспечивает Силы обороны, в частности, оружием, разнообразными БпЛА и БпАК, тепловизионной и дневной оптикой, связью, проходными пикапами, мобильными комплексами наблюдения и инженерным оборудованием.

Фандрейзинговая платформа, инициированная президентом Украины. За год работы благодаря пожертвованиям из 110 стран собрано более 424 000 000 долларов. Среди послов UNITED24 – певица и актриса Барбра Стрейзанд, американские актеры Марк Гэмилл, Лиев Шрайбер и Миша Коллинз, актрисы Кэтрин Винник и Иванна Сахно, группа Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режиссер Мишель Азанавичус Стёрн, астрона предприниматель Ричард Брэнсон, кантри-певец Брэд Пейсли, британский путешественник Беар Гриллз, философ и экономист Фрэнсис Фукуяма, нобелевские лауреаты Пол Нерс, Эдвард Мозер и Мэй-Бритт Мозер, выдающиеся украинские спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Александр У.

Крупнейший коммерческий банк в Украине, обслуживающий более 7,5 миллиона клиентов. Через "банк" mono, удобный инструмент для сбора средств на благотворительность, с начала полномасштабной войны было собрано 25 миллиардов гривен.