Операция длилась семь часов: во Львове медики спасли новорожденную девочку, которая уже не дышала самостоятельно. Фото

Во Львове медики спасли новорожденную девочку Маричку из Закарпатья, которая уже не дышала самостоятельно. У ребенка был критический аортальный стеноз, нуждавшийся в операции Росс-Конно - одного из самых сложных вмешательств на сердце у младенцев.

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Операцию, длившуюся семь часов, во Львове провели впервые. Об этом сообщили в Первом медицинском объединении города.

24-летняя мать Марички уже готовилась к выписке из роддома в Мукачево, но во время очередного осмотра врачи услышали шум в сердце ребенка. Ее срочно отправили в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания, после чего транспортировали во Львов.

Команда детских кардиохирургов из больницы Святого Николая, осмотрев девочку, установила, что оперировать нужно немедленно. Вмешательство прошло в два этапа. Во время первого – через маленький прокол артерии на ноге медики завели катетер с баллончиком, чем расширили аортальный клапан.

На втором этапе врачи заменили аортальный клапан клапаном легочной артерии, чем расширили зону под аортальным клапаном и реимплантировали коронарные артерии в уже новый аортальный клапан. А на месте легочного клапана вшили искусственный сосудистый протез с клапаном внутри.

Послеоперационный период маленькой Марички прошел без осложнений. Уже на 8-й день девочку отсоединили от аппарата ИВЛ, а через неделю перевели в палату отделения детской кардиохирургии. На данный же момент ребенка вместе с мамой уже выписали домой.

Стоит отметить, что критический аортальный стеноз встречается только у 3% детей, рождающихся с пороками.

Напомним, в Первом территориальном медицинском объединении Львова за шесть дней пересадили семь донорских органов. Среди них были сердце, печень и пять почек – две родственные и еще три от двух посмертных доноров.

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