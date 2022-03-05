Оперативного объединения РФ для наступления на Бровары-Борисполь уже нет, – Арестович

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Трое суток назад на Нежинском направлении командование российских оккупационных войск начало формировать огромное объединение, но теперь его нет. Противник планировал наступление на Бровары-Борисполь.

Об этом в Facebook сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он уточнил, что часть оккупантов уничтожена.

"Теперь этого объединения нет. Частично ушли под Харьков, где войска оккупантов понесли огромные потери, частично запуталось в местных буераках, частично – уничтожены", – отметил Арестович.

Также он подчеркнул, что у противника отбили аэропорт Кульбакино и разнесли колонну, которая утром 4 марта пыталась обойти город.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины остановили российских оккупантов на Харьковщине и даже перешли в контрнаступление. Враг несет большие потери, а те, кто очень хочет остаться в живых – сдаются в плен.

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