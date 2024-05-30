Опавшие листья, завернутые в бумагу – гендиректор Филипп Моррис о качестве нелегальных сигарет

Качество поддельных сигарет и табачного сырья очень низкое, заявил генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Максим Барабаш в интервью NV.ua.

"На самом деле тот табак, который там используют, даже табаком назвать сложно. Это опавшие листья, завернутые в бумагу. А глядя на фото и видео, сделанные во время задержаний, понятно, что эту продукцию производят в цехах или подвалах. И там отсутствуют элементарные санитарные нормы. Человек, покупающий такие сигареты, очень рискует", - сказал он.

По его словам, нелегальные производители научились хорошо подделывать упаковку. Это позволяет им упаковывать непонятную смесь в пачку, очень похожую на оригинальную и продавать ее за 50 или 70 гривен, тогда как легальный продукт стоит 100 гривен. Открыв такую пачку, потребитель понимает, что вкус и качество кардинально отличаются от оригинала.

"Теряют производители и государство, а это ориентировочно 71 гривна недополученных налогов с каждой пачки Marlboro. К тому же страдает имидж бренда. Потребители, покупающие этот поддельный продукт, конечно же, недовольны", - отметил Максим Барабаш.

Он добавил, что ситуация с нелегальным рынком сигарет в Украине может оказаться не контролируемой в случае дальнейшего бездействия правоохранительных органов и превысить отметку 40–50%. В настоящее время нелегальный рынок сигарет оценивается в 25%.