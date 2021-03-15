Что будет после прививки вакциной CoviShield? Врачи рассказали о своем опыте и обратились к украинцам

В Украине вакцинация против коронавируса идет уже почти три недели (началась 24 февраля), но уколы сделали лишь 53 тысячи граждан. Крайне низкий в сравнении со странами Европы показатель связан, в частности, с боязнью украинцев делать прививки. Хотя о побочных эффектах сообщили менее 1% иммунизированных лиц.

Так называемые гриппоподобные симптомы могут свидетельствовать лишь о том, что организм выстраивает защиту от инфекции. Покраснение, боль, отек в месте укола, боль в мышцах или суставах и даже незначительное повышение температуры, которые могут появляться после прививки, не несут угрозы здоровью и, как правило, проходят в течение короткого промежутка времени.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Во время одного из брифингов министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что сейчас в стране не обнаружено тяжелых случаев после иммунизации от коронавируса.

В Центре общественного здоровья подтвердили OBOZREVATEL, что так называемые побочные эффекты после прививок фиксируются примерно в 0,8% случаев и включают в себя лишь незначительные реакции организма человека.

Препарат CoviShield от компании AstraZeneсa, которым сейчас прививают украинцев, одобрен Всемирной организацией здравоохранения. По сообщению производителя, в случае введения двух доз с интервалом около 6 недель эффективность вакцины составляет 70-82%.

"Прививка против COVID-19 поможет развить иммунитет к вирусу. Организм может определенным образом реагировать на вакцину, это означает, что тело выстраивает защиту", – отметили в Центре общественного здоровья.

Наиболее распространенные побочные эффекты после иммунизации:

покраснение, боль, отек в месте введения препарата;

аллергические реакции;

повышение температуры до 37-38,5 градусов на несколько часов;

головная боль;

боль в мышцах или суставах;

боль в животе;

увеличены лимфатические узлы;

тошнота;

чувство усталости;

бессонница;

головокружение.

"Это так называемые гриппоподобные симптомы. После вакцинации они проявляются у небольшого процента привитых. Обычно это ожидаемая ситуация после любой вакцинации, которая проходит через несколько дней после прививки. Если есть ощущение дискомфорта, стоит обратиться к семейному врачу или терапевту за рекомендациями", – объяснил врач-невролог Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Вадим Пашковский.

Врач рассказал, что у него были кратковременные проявления побочных эффектов в день вакцинации, но это нормальное явление и нет никаких причин для волнения.

"У меня не было сомнений, стоит ли вакцинироваться. Чувствую себя прекрасно. Из побочных эффектов – вечером было ощущение, словно крутит суставы и мышцы. Я выпил лекарство, и проблема была решена. На мой взгляд, у нас странное отношение к вакцинации: обсуждают процедуру и боятся побочных эффектов, но при этом забывают о количестве умерших. У многих пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме, затем наблюдаются осложнения, в частности, со стороны нервной, сердечно-сосудистой системы. Поэтому риски от инфекции существенно превосходят возможные риски от вакцинации", – отметил Пашковский.

Вакцинация – один из способов уменьшения количества новых случаев заражения коронавирусом, пояснил в разговоре с OBOZREVATEL врач-инфекционист из Ужгорода Степан Карабиньош.

"Важно быть защищенным. Я не болел коронавирусом ранее и у меня нет желания болеть в будущем, потому что знаю, как может протекать это заболевание, какие могут быть последствия. Именно поэтому две недели назад я вакцинировался", – сказал медик.

После иммунизации врач-инфекционист чувствует себя хорошо: никаких жалоб или нареканий на состояние здоровья.

"Ничего не было. Разве что неприятное ощущение в месте введения препарата, но это абсолютно нормально после укола. Не было ни повышения температуры, ни других нежелательных признаков или явлений. Среди моих коллег были такие, которые отмечали повышение температуры до 38 градусов в течение следующих суток после введения вакцины, но в дальнейшем все было хорошо", – добавил Карабиньош.

Поскольку среди детей количество новых случаев COVID-19 также растет, то медики, работающие с этой возрастной группой, тоже вакцинируются.

"Из 160-ти наших сотрудников 70 (медсестры, врачи) уже иммунизировались 10 марта. Вакцины еще оставались, чтобы они не пропали, мы пригласили консультантов с кафедры инфекционных болезней. Всего привили 80 человек. Я лично чувствую себя очень хорошо, никаких жалоб, но примерно у 10% коллег было повышение температуры. Сейчас все в порядке", – отметила в разговоре с OBOZREVATEL директор Львовской областной детской клинической больницы ОХМАТДЕТ Александра Бурда.

Медик пояснила, что многие сотрудники заведения переболели коронавирусом, и им рекомендуют прививаться не ранее чем через 3-6 месяцев, в зависимости от уровня антител.

По мнению тех, кто уже получил первую дозу CoviShield, одной из причин медленной вакцинации против коронавируса и страха относительно вакцины является низкая осведомленность граждан.

"Люди недостаточно проинформированы об этом препарате, так как инструкция к нему есть на английском языке. Мало кто ее читает и анализирует. Соответственно, у людей нет доверия. Думаю, если бы все понимали, что это за препарат, насколько он безопасен, то результат (по вакцинации. – Ред.) мог бы быть другим", – заметил Карабиньош.

Такого же мнения волонтер и общественный деятель из Чернигова Ольга Палькова-Свирчевская, которая недавно вакцинировалась против коронавируса несмотря на то, что у нее серьезное хроническое заболевание. Женщина ознакомилась с информацией о вакцине, проконсультировалась со своим врачом, сделала ПЦР-тест и проверила уровень антител, которых у нее не обнаружили. Поэтому Ольга записалась на иммунизацию.

"Насколько мне известно, коронавирусом я не болела. COVID-19 в моем случае может осложнить течение болезни, ведь у меня есть хроническое заболевание. Вакцинация повышает мои шансы, или не заболеть, или перенести эту болезнь в легкой форме. Поэтому как только появилась возможность привиться, я это сделала. Я прочитала все, что можно было найти о CoviShield, в том числе и англоязычные источники, поэтому не сомневалась. Чувствую себя нормально. Не было повышения температуры, только немного болело место укола", – поделилась общественный деятель.

Как пояснила волонтер, перед иммунизацией она заполнила карточку-согласие, где указала подробную информацию о своем состоянии здоровья, в том числе, хронические заболевания. Человек, который делает прививки против коронавируса, знает перечень противопоказаний для вакцинации CoviShield. Соответственно, если из указанного в документе они будут, специалист это учтет и может рекомендовать не иммунизироваться.

"Чем быстрее мы вакцинируем людей, которые еще не болели COVID-19, или болели давно, тем быстрее количество новых случаев начнет уменьшаться", – подчеркнула Бурда.

Медики отмечают, что сейчас вакцинация – единственный путь борьбы с опасными инфекционными заболеваниями.

"Мы обсуждаем вакцинацию, а не противодействуем COVID-19. Кроме прививки в настоящее время нет другого пути борьбы с особо опасными инфекциями, в том числе, и с коронавирусом" – резюмировал Пашковский.