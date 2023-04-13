ООН совместно с 'Метинвестом' создадут центры психологической реабилитации для пострадавших на войне украинцев

Гуманитарная инициатива Группы Метинвест "Спасаем жизнь" и Глобальный договор (ГД) ООН в Украине положили начало созданию Центров психологической реабилитации и поддержки для украинцев, пострадавших в результате войны.

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Об этом сообщают на сайте компании "Метинвест".

Как говорится в Меморандуме о сотрудничестве между "Спасаем жизнь", ГД ООН в Украине и Запорожским областным советом, прежде всего помощь получат мирные жители в регионах, где работают предприятия Метинвест.

Первый центр откроют в Запорожье в июле этого года: Метинвест поможет обустроить и меблировать помещения для организации центра, а также привлечь психологов и персонал. ГД ООН в Украине, в свою очередь, разработает концепцию и программы психологической помощи, проведет обучение психологам и персоналу центра и организует его работу.

"Наша задача как социально ответственной компании — системно помогать украинцам преодолевать трудности и боль войны. "Спасаем жизнь" совместно с партнерами уже развивает направления по протезированию военных и гражданских, а также психологического восстановления женщин и детей. Время создания центров, которые помогут мирным жителям восстановиться и интегрироваться в общество. У нашего партнера — Глобального договора ООН в Украине — есть значительный опыт работы в этой сфере", — сказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Центр в Запорожье станет продолжением проекта Mental Help, инициированного Глобальным договором ООН в Украине. Это онлайн-платформа, которая оказывает профессиональную психологическую помощь украинцам. В Запорожье эта инициатива впервые выйдет в офлайн.

"Глобальный договор ООН в Украине и "Спасаем жизнь" имеют общую цель — сделать психологическую помощь доступной каждому украинцу. Для нас чрезвычайно ценно найти партнера, который разделяет наши ценности и желание двигать проект дальше. Запорожье — это большой хаб для людей, которые почувствовали на себе последствия войны. Именно поэтому мы с командой выбрали эту локацию для открытия первого коммьюнити-центра. Вместе мы сможем оказать еще больше качественной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается", — рассказала генеральный директор ГД ООН в Украине Татьяна Сахарук.

Как известно, инициативу "Спасаем жизнь" создала Группа Метинвет в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек на сумму 8,4 млн евро. Украинцы получили более 4 тысяч тонн пищевых продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование более чем на 246 тысяч евро. Компания также начала программу по протезированию и реабилитации военных и мирных жителей, а также открыла образовательную онлайн-платформу "База знаний: Protez Hub" https://bazaznan.protezhub.com/ - для специалистов в области протезирования конечностей и пострадавших.