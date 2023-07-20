ОО 'Мечта детей Украины' заключила меморандум с ПриватБанком: вместе будут помогать детям погибших героев

ОО "Мечта детей Украины" подписала меморандум с одним из крупнейших украинских банков - ПриватБанком. В рамках сотрудничества реализуют большой проект "Свои дети" по внешкольному образованию для детей погибших защитников.

Видео дня

Внешкольное образование усиливает положительную мотивацию к обучению, а увлечение ребенка в будущем может стать его профессией.

“Дети погибших героев – это наши дети, наша общая ответственность. Этот меморандум направлен на осуществление мечты детей и помощь, чтобы каждый ребенок нашел свой путь во взрослой жизни", – говорит председатель ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

Этот подход в основе названия проекта "Свои дети". Среди маленьких украинцев, возможно, новые Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Людмила Монастырская.

Цель проекта – поддержать и покрыть финансовые расходы на внешкольное образование для детей погибших защитников. Кто-то станет профессиональным футболистом, певцом, танцовщиком, но главное, что каждый ребенок, переживающий крайне травматический опыт, будет чувствовать внимание, поддержку и станет немного счастливее.

Совместная инициатива направлена на то, чтобы дети погибших героев могли реализовать себя в своих увлечениях, а детские мечты сбывались.

Представители бизнеса собственным примером демонстрируют обществу, что нет чужих детей. Дети погибших защитников для всех нас - "свои дети". Вкладывать в их будущее сейчас - это первоочередная задача. Их поддержка сегодня завтра даст нам разумное, творческое, спортивное поколение в будущем", - отметила Яровая.