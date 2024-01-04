ОО 'Мечта детей Украины' совместно с ПриватБанком за месяц собрали более 3 млн грн на внешкольное образование для детей погибших Героев

–Международная технологическая компания Mastercard поддержала благотворительный сбор Свои дети, который инициировали ОО Мечта детей Украины и ПиватБанк. В течение месяца, с 24 ноября по 25 декабря, в предновогоднее время, когда всем хочется верить в чудеса, каждый донат, сделанный картой Mastercard от ПриватБанка автоматически удваивался Mastercard. За это время клиенты банка перечислили в поддержку программы 2,1 млн грн, еще 1 миллион добавил Mastercard, а всего с начала запуска программы уже собрано более 7,2 млн грн.

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ОО "Мечта детей Украины" и ПриватБанк начали сбор на внешкольное образование детей, оказавшихся без родительской опеки из-за войны в сентябре 2023 года. Цель "Свои дети" - обеспечить возможности для обучения и поддержать развитие таких детей через кружки, курсы, специализированные занятия.

"Прежде чем пройти мимо этого проекта, задайте себе вопрос, что бы вы сделали для своего ребенка? Чем бы обеспечивали, что бы организовывали, какие кружки, какие секции? Какие таланты и предпочтения своих детей вы бы поддерживали?",– говорит глава ОО "Мечта детей Украины", известная волонтер Дана Яровая.

Она также подчеркнула, что проект базируется на персонализированном подходе и потребностях каждой семьи, которой необходима такая помощь.

"Мы верим в то, что объединяться для помощи – бесценно. Как мать двоих детей я знаю, что чужих детей не бывает", – говорит Наталья Байдала, директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard в Украине и Молдове.

Цель сбора "Свои дети" – 20 000 000 грн. Сделать донат в поддержку программы можно с любой карты в несколько кликов с помощью сервисов ПриватБанка: через меню "Добро" Приват24, через сайт dobro.privatbank.ua, в банкомате или терминале ПриватБанка (раздел "Благотворительность") и в кассах банка.