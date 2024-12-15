Onuka, Monatik и другие музыканты присоединяются к флешмобу Усика 'Битва за свет'

Украинский боксер и чемпион мира Александр Усик запустил необычный флеш-моб – музыкальный. Цель акции "Битва за свет" – поддержать тех, кто ежедневно борется с энергетическим терроризмом страны-агрессора России.

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В частности, Усик обратился к украинцам с призывом приобщиться к созданию народного гимна "Битвы за свет". К флешмобу уже присоединились вокалистка группы ONUKA, Monatik и группа Dakh Daughters.

"Давайте вместе создадим гимн "Битвы за свет". Нормальный такой, казацкий, чтобы аж за рощей гудело. А я буду на ударных" – предложил Усик.

Он действительно создал партию ударных – из звуков своих ударов на ринге и работы украинских ПВО, спасателей и энергетиков ДТЭК.

Основным мотивом гимна стала украинская народная песня "Ой на горі та женці жнуть". А вокалистка группы ONUKA Наталья Жижченко исполнила партию на свирели.

Ожидается, что во флешмобе примут участие многие украинские артисты и музыкальные группы.

Финальная версия гимна "Битвы за свет" будет презентована накануне реванша Александра Усика против Тайсона Фьюри.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее вышел документальный фильм "Битва за Свет" посвященный героической работе украинских энергетиков, спасателей и бойцов ПВО. Александр Усик также принял участие в съемках фильма, демонстрируя свою поддержку борющимся с последствиями энергетического террора.