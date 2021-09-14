Онлайн-казино SlotsCity.ua первым на рынке азартных игр ввело авторизацию игроков с помощью приложения "Дія"

Онлайн-казино SlotsCity.ua стало первым, кто избавляет своих пользователей от хлопот, связанных с документами во время процедур регистрации и верификации. Оно ввело авторизацию своих пользователей с помощью цифровых документов в приложении "Дія", которым уже пользуются миллионы украинцев.

Пресс-служба онлайн-казино напомнила, что до сих пор процедура регистрации и верификации требовала от пользователя предъявлять в наземном казино непосредственно документы (например, паспорт гражданина Украины). В онлайн-казино при регистрации нужно загружать скан-копии документов на сайт.

"Для нашей компании, как и для всего холдинга, соблюдение цивилизованных правил и безопасность гостей – основные приоритеты", – заявил совладелец Slots City Руслан Нонка.

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Он уверен, что сотрудничество с Министерством цифровой трансформации Украины станет четким сигналом о том, что Slots City выступает за ответственную игру и надежную защиту данных своих гостей.

Авторизация на Slots City будет работать для всех пользователей. Для прохождения авторизации на сайте SlotsCity.ua нужно зайти в свой аккаунт, нажать кнопку "Пройти верификацию", обозначенную красным и расположенную в нижнем поле страницы, и следовать инструкциям, нажав на кнопку Верификация документов. Процесс верификации нужно пройти только один раз.

Напомним, легализация азартных игр в Украине состоялась, и в стране официально заработали наземные казино и игровые залы, также стали доступны лицензионные онлайн-казино. Одним из главных преимуществ легального оператора азартных игр перед подпольным является регистрация и верификация всех своих пользователей. В законе о легализации азартных игр прописаны требования к игрокам, которые допускаются в казино. Среди этих требований – возраст 21+, отсутствие долгов, выплаченные алименты и т. д. Зарегистрировать игрока и проверить, нет ли его имени в реестре лиц, которым запрещен доступ к азартным играм, должны сами операторы, как в наземном казино, так и на онлайн-платформе.

Онлайн-казино SlotsCity.ua входит в международный холдинг Storm International, который также владеет сетью залов игровых автоматов Slots City и казино Шангри Ла в киевском отеле Fairmont Grand Hotel.

"Дія" – это новый уровень взаимодействия государства и граждан: удобный и человечный. Все очень удобно и всегда под рукой в смартфоне.

На портале можно получить онлайн почти 70 государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении – доступ к 11 своим цифровым документам и 12 услугам.

Среди документов: ID-карта и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНОКПП), свидетельство о рождении и справка переселенца (ВПО), а также внутренний и внешний COVID-сертификаты. Особого внимания заслуживает революционная технология Дія.Підпис – самая защищенная электронная подпись прямо в смартфоне.