'Они – мразь, а мы – народ': топ-5 цитат из документальной ленты '225' медиацентра ВСУ

Ко Дню Вооруженных Сил Украины Медиацентр ВСУ показал документальную ленту "225" – жесткую, откровенную и местами очень ироничную историю о бойцах 225-го штурмового полка и его командире Олеге Ширяеве. Снятый прямо на позициях и в реальном времени, фильм фиксирует войну без прикрас и пафоса. А некоторые фразы, прозвучавшие в кадре, уже разлетаются по соцсетям.

Мы собрали пять высказываний, которые наиболее точно передают атмосферу ленты и характер ее героев.

1. "Это конфликт."

Так Ширяев реагирует на обстрел – с легкой улыбкой и без всякого напряжения.

Эта короткая фраза хорошо показывает, как выглядит опыт: холодная голова там, где другие напрягаются.

2. "Любимое слово командира."

В фильме есть момент, когда командир произносит свое характерное словечко, а бойцы мгновенно смеются. Такой юмор – психологическая броня на передовой, и 225-й пользуется ею умело.

3. "Они – мразь, а мы – народ."

Грубо, честно и без всякой двусмысленности. Это не просто эмоция – это формула, которую бойцы для себя сформировали после всего увиденного.

4. "Делаем ветер!"

Короткая команда перед выездом, которая заряжает всех сразу. Это стиль 225-го: быстро, четко, без лишних слов.

5. "Когда мы приезжаем, начинается война."

Репутация подразделения уместилась в одно предложение. 225-й появляется там, где тяжелее всего, и его приезд для врага никогда не означает ничего хорошего.

Почему стоит посмотреть ленту

"225" – не романтизированный фильм и не сухая хроника. Это живое, нервное кино о людях, которым пришлось взрослеть под обстрелами. Ленту снимали полгода, в реальных условиях, силами Медиацентра ВСУ – поэтому она настолько откровенная и настолько "с фронта".

Премьера состоялась 6 декабря, увидеть кино можно по ссылке.