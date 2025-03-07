Они держат тыл: истории храбрых украинок в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

С 24 февраля, когда Россия напала на Украину, к противодействию агрессору активно присоединились женщины. Они в основном остаются в тылу, чтобы помогать тем, кто защищает нас на передовой. Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал истории о том, как женщины своей поддержкой приближают победу.

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Елена из Киева с первых дней войны начала волонтерить. Теперь вышивает картины бисером, время от времени выставляемым на аукционы, чтобы собрать донаты на помощь армии. Она говорит: каждая гривна – это ее вклад в общую победу.

"Самая главная моя мечта – это дождаться окончания войны и дожить до этого", – признается Елена. Ее история по ссылке.

Для Александры война стала проверкой на выносливость и способность принимать сложные решения. Она до последнего оставалась на родной Донбассе, помогая людям эвакуироваться и обеспечивая бойцов терробороны едой. Каждое ее решение тогда имело значение, ведь от него зависела чья-то жизнь.

"Я работала директором учреждения дошкольного образования, тогда принимала и переселенцев, и наших ребят из терробороны, мы их кормили. Помогали до тех пор пока это было возможно", – рассказывает Александра. Ее история по ссылке.

Киевлянка Богдана – одна из тех, кто не смог стоять в стороне, пока идет война. Поэтому женщина присоединилась к волонтерской ячейке "боевых швей и паучков", которые шьют и плетут маскировочные сетки. Ежедневно ее руки создают защиту наших воинов – мэтры камуфляжных сеток, которые помогают скрыть позиции защитников от вражеских дронов и артиллерии.

"Так уже третий год мы здесь все вместе. С самого начала боевые швеи и упорные девушки. Надо как-то помогать ребятам, потому что сидеть дома, сложа руки, не могла", – говорит Богдана. Ее история по ссылке.

Каждая из этих женщин – это история смелости, преданности и несокрушимости. Их поступки – это вклад в общее дело, ведь борьба идет не только на фронте, но и в тылу.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины. Смотрите эти истории на сайте.