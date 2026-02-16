Она не хотела замуж, а он ее преследовал: в США в День влюбленных убили беженку из Украины на глазах у маленького брата

В Америке была жестоко убита 21-летняя украинка из Белой Церкви Екатерина Товмаш. Ее бывший парень Калеб Гайден Фосно рано утром пробрался в дом и застрелил девушку и ее нового бойфренда, военнослужащего Метью Уэйда. Об убийце говорят, что он был жестоким и постоянно мстил или плохо отзывался о своих бывших подругах.

Убийство в День влюбленных

Трагедия произошла рано утром 14 февраля, в День влюбленных. 25-летний американец по имени Калеб Гайден Фосно из штата Огайо на своей машине приехал в Северную Каролину. Дом, в котором жила Екатерина Товмаш с ее младшими братьями и сестрами, а также родителями, находится на закрытой территории.

Но Калеб смог пешком войти в ворота, отвернувшись от видеокамер. Оказавшись в доме, где все мирно спали, он встретил 6-летнего брата девушки и заставил его показать спальню старшей сестры.

Войдя в комнату, он тут же застрелил ее нового друга, 28-летнего Метью Уэйда, а затем выстрелил в голову Кате. Все это произошло на глазах у маленького мальчика.

Потом преступник скрылся. Убийцу смогли задержать через десять часов в его родном штате.

Девушка не собиралась замуж за Калеба

Буквально три недели назад украинка Екатерина Товмаш отметила свой день рождения – ей исполнился 21 год. Не так давно ее семья переехала в Америку, чтобы укрыться от войны. До этого они жили в Германии.

В семье шестеро детей, Екатерина была самой старшей. Родители – прихожане одной из протестантских церквей. Как сообщил отец девушки, Николай Товмаш, спортивный тренер по футзалу, Катя была талантливой, в детстве занималась гимнастикой, ходила в музыкальную школу и играла на фортепиано. На страничке в Facebook Кати есть видео, как она играет на пианино.

Катя уже около двух лет жила в США, чуть позже ее семья также перебралась сюда. В Америке она и познакомилась с Калебом Гайденом Фосно. Молодые люди встречались, девушка переехала к нему в штат Огайо.

"Я живу ниже (этажом) Калеба и встречалась с Кейт несколько раз. Кейт была самым милым человеком, которого я когда-либо встречала. Она покупала моей дочери рождественские подарки только потому, что хотела быть милой. Украсила перила в нашем здании на Рождество, чтобы было красиво и празднично. Никогда не понимала, что такой святой человек, как она, нашла в таком парне, как он", – написала Lex Blair.

Недавно Калеб решил сделать предложение Кате, но девушка не была готова к замужеству.

"Она не собиралась замуж, тем более этот парень был немного странным и агрессивным, она заметила это. Катя сказала, что ей надо подумать. И тогда этот человек проявил свою неадекватность, начались ссоры. Поэтому она просто уехала от него к своей семье в Северную Каролину", – рассказала одна из знакомых украинки.

За это время девушка познакомилась с другим молодым человеком, Метью Вейдом, военнослужащим. Но бывший бойфренд продолжал заваливать Катю сообщениями и даже угрожал, что сделает с собой что-то, если она не вернется.

"Сегодня в 7 утра мне позвонила подруга и сказала, что Катя погибла. Я не могла в это поверить, потому что накануне мы переписывались и она сказала, что позвонит мне завтра. Я ждала ее звонка, но вместо этого узнала о ее гибели. Она была моей лучшей подругой, мы были с ней как сестры. Мы много путешествовали вместе! Мы смеялись до слез! Мы через многое прошли, часто ссорились, но все равно скучали друг по другу", – рассказала в Facebook ее подруга Маша.

Девушки полтора года не общались из-за глупой ссоры. Но Маша написала ей недавно, и Катя тут же откликнулась, словно и не было той размолвки.

"Я была так рада скоро ее увидеть, мы начали планировать поездки, мы говорили, как скучали друг по другу, извинялись друг перед другом. А сегодня я поняла, что больше никогда ее не увижу, она мне никогда не позвонит, мы никогда не поедем вместе в путешествие, и мне так больно. Она была теплой, доброй, полной жизни, она заслужила безопасность. Она заслужила любовь, она заслужила будущее. Вместо этого ее жизнь украло бессмысленное насилие", – продолжает Маша.

Брат Екатерины Михаил в Instagram написал, что утром 14 февраля он проснулся в отеле, где жил со своей борцовской командой, и увидел в телефоне много пропущенных звонков от младшей сестры, брата и отца. Раздался звонок отца, он только смог сказать в трубку: "Миша..." и расплакался.

Потом он сказал: "Кейт застрелили, мне так жаль, что я не смог ее спасти".

"Я представить не мог, что когда-то придется услышать эту ужасную новость", – написал Михаил.

Метью был братом четырех сестер

Вместе с Екатериной погиб молодой американский военный Метью Вейд. До службы он был полицейским. У него остались родители и четверо сестер, парень был их единственным братом.

Одна из сестер написала у себя на страничке в Facebook, что Метью в этом году планировал поехать в Италию. Также он мечтал побывать в Японии, Ирландии, на Гавайях.

Он любил помогать людям, парню нравились фильмы Marvel, книги Стивена Кинга, комиксы, татуировки, танцы, видеоигры, он любил ходить в спортзал. Метью был добрым, заботливым и любящим братом. Готов был отдать последнюю рубашку или доллар, даже если знал, что останется голодным.

Семья обещает, что обязательно добьется справедливого наказания для убийцы.

"Мы уже скучаем по тебе, частичка меня ушла с тобой. Хотя небесам повезло с тобой, до новых встреч, брат", – написала сестра погибшего парня.

Что известно об убийце

Полиция арестовала 25-летнего Калеба Гайдена Фосно. Те, кто знал его, рассказывают, что он давно отличался агрессивным и злобным характером, очень часто девушки отвергали его уже сразу после первого свидания или общения.

А те, кто жил рядом с ним, знали, что он не в себе, и избегали общения.

"Я разговаривала с ним несколько лет назад, и у меня мурашки по коже от того, что он часами сидел возле моего дома, потому что я его не впускала. Однажды ночью он даже зашел в дом, пока я принимала душ. Он сидел на диване, когда я вышла из ванной. Мне очень страшно", – описала знакомство с убийцей Brooke Tipton.

"Он всегда пугал и унижал женщин. Ему нравилось перевернуть твою жизнь или преследовать тебя. Я видела, как он делал это с несколькими девушками за эти годы. Все в нашем районе в шоке и ужасе от этого. Страшно осознавать, что он смог зайти так далеко", – считает Serenstе Mallett.

Jocelyn Thompson также вспомнила, как однажды ходила на свидание с Калебом. "Я никогда не забуду, как он на меня посмотрел, когда говорил, что считает меня сумасшедшей. Это было наше первое и последнее свидание".