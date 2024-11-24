Она каждый раз дает новые поводы для увлечения: Порошенко похвастался женой, спасшей сокола

Петр Порошенко рассказал трогательную историю о том, как его жена Марина спасла хищную птицу – молодого сокола. Пятый президент в очередной раз признался в любви к жене.

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Он обнародовал в соцсетях кадры, как Марина Порошенко спасает птицу из водяного плена.

"Сколько лет знаю Марину, а она каждый раз дает новые поводы для увлечения. Молодой сокол попал в холодную воду и сколько не пытался оттуда выбраться - так и не смог взлететь. Марина вытащила его, накормила, а впоследствии парень сухой и сытый улетел домой", – написал Порошенко.

Порошенко добавил, что его жена не проходит мимо тех, кто нуждается в помощи.

"Марина никогда не сторонится тех, кто нуждается в помощи. Люблю ее за это и за очень многое другое", – написал Петр Порошенко.