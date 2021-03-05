Соцсети накрыла новая 'игра'? На Закарпатье в 'день смерти' повесилась 9-классница, ее подруга удивила реакцией

На Закарпатье в селе Фанчиково повесилась 9-классница Сабина Ш. Местные жители не могут объяснить, что подтолкнуло девочку к самоубийству. Некоторые полагают, что причиной могли стать сложные жизненные обстоятельства школьницы, другие считают, что виной всему социальные сети.

Подруга Сабины, узнав о ее смерти, опубликовала сообщение, в котором намекнула, что вскоре тоже может покончить с собой. Сейчас этим вопросом занимается полиция.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

"Люблю, скоро буду"

Сабина совершила суицид 3 марта, эта весть разнеслась по селу в считанные минуты. Родителей в школах предупреждали, что именно эту дату в соцсетях объявили днем самоубийств. Подружка девочки после этого написала: "Пусть земля будет пухом, люблю, скоро буду".

Это вскоре заметили взрослые. В частности, местный житель Сергей Волошин передал информацию правоохранителям.

"Действительно, такое сообщение от подруги погибшей школьницы было. Полиция отреагировала, мы связались с семьей девочки. Сейчас она находится на нашем контроле, родители предупреждены о том, что ребенку нужно уделить как можно больше внимания", – говорит OBOZREVATEL спикер полиции Закарпатской области Анна Дан.

Девочка хорошо училась, но родители пили

В Фанчиково сразу же вспомнили о том, что Сабина была лучшей подругой 16-летней девушки с таким же именем, которая скончалась год назад при загадочных обстоятельствах. Были слухи, что ее якобы насиловал отчим, а умерла девушка внезапно – упала, когда шла по улице. Тогда в свидетельстве написали, что причиной стала пневмония, но в это никто в селе не поверил.

"Они действительно очень дружили. Но я не думаю, что нынешняя смерть Сабины Ш., моей родственницы, связана с трагическими событиями год назад. Мне кажется, что это все социальные сети. Наша Сабина была очень хорошей девочкой. Несмотря на то, что ее родители неблагополучные и они оба пьют, Сабина отлично училась в школе, была очень умным ребенком. Мне очень жаль, что с ней такое произошло. Никто не смог ее вовремя поддержать и поговорить с ней", – рассказывает ее дальняя родственница.

В селе семью погибшей девочки называют бедной даже по местным меркам. Мама занимается сезонными работами в области, а отец работает на бизнесмена. У супругов есть огород и небольшое домашнее хозяйство. У них остались 11-летняя дочь и старший сын, который после 9-го класса оставил школу и пошел работать, чтобы помогать родителям.

"Сколько с ней общалась, никогда ничего подозрительного не замечала. Она была хорошая и очень аккуратная девочка. Несмотря на то, что семья живет очень бедно, она всегда ухаживала за собой, была чисто одета. Сабина вела себя адекватно, была вежливой и приветливой. Всегда помогала своим друзьям чем могла", – рассказывает местная жительница.

Виноваты соцсети?

Но местная жительница сомневается, может ли смерть Сабины быть связана с социальными сетями. "К сожалению, у нас такое село, что слухи распространяются очень быстро. И каждый придумывает свою версию. В том числе пускали слух, что это произошло из-за какой-то игры по типу "Синий кит". Надеюсь на полицию, может им удастся разъяснить, что с Сабиной произошло, почему она так поступила. Если есть виноватый, то он должен быть наказан. Потому что Сабина была, как ангел, я до сих пор не могу поверить, что ее нет", – говорит девушка.

В полиции отмечают, что рассматривают все версии гибели школьницы. "Пока идет расследование, еще четко не установлены причины гибели. Разговариваем с родителями, близким окружением девочки. Это несовершеннолетние, поэтому процесс займет больше времени", – поясняет спикер областной полиции Анна Дан.

Буквально за день до смерти Сабина завела в Facebook еще одну свою страничку. Всего тут можно увидеть 4-5 ее аккаунтов. Есть несколько профилей и в Instagram.

В 2:40 ночи 3 марта девочка выложила на новой страничке две свои фотографии, обычные селфи. И почему-то написала, что теперь живет в Берегово. Это город неподалеку от ее села. Почему девочка в будний день в такое позднее время сидела в соцсетях – непонятно.