Олимпийский чемпион Жан Беленюк провел тренировку с бойцами спецподразделения "Старые Перцы". Фото

7 мая народный депутат Украины от "Слуги народа" Жан Беленюк приехал к бойцам спецотряда "Старые Перцы" – подразделению спецбатальона "Щит Василькова" под командованием Андрея Мельника. Народный избранник узнал, в какой помощи сейчас нуждаются защитники Украины.

Как сообщает Aspi News, выступая перед строем защитников Украины Жан Беленюк отметил: "Для меня большая честь побывать на тренировке по стрельбе с отрядом "Старые Перцы" на одном из полигонов Киевщины. Бойцы опытные, бойцы, действительно нуждающиеся в нашей поддержке". "Старые Перцы" рассказали нардепу, в какой помощи нуждаются прямо сейчас (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам Княжанского и Афанасьева, "Перцам" очень нужны дроны для проведения аэроразведки, аппаратура связи. Попутно "Перцы" поблагодарили всех за помощь. Также Игорь "Душман" Княжанский поблагодарил Жана Беленюка за всестороннюю поддержку отряда.

Видео дня

Жан Беленюк пообщался с легендарным командиром батальона Игорем "Душманом" Княжанским и его замом Олегом "Бородой" Афанасьевым. "Перцы" сообщили олимпийскому чемпиону по борьбе, в каких спецоперациях они принимали участие, и в каких локациях Украины воевали бойцы спецотряда после российского вторжения в Украину.

Сегодня же "Старые Перцы" с отрядом "Щит Василькова" приняли участие в посадке деревьев на набережной имени Бориса Джонсона в Василькове, организованном мэром города Натальей Баласинович. Военный капеллан протоиерей Павел Основенко (Православная Церковь Украины) провел обряд освящения обновленной набережной, отметив: "Это – святое дело назвать его именем великого друга Украины. Россияне уже говорят, что надо дебританизировать Васильков".

Как поступить в батальон "Старые Перцы"

Телефон: +380 99 0643096

Электронная почта

ТГ-канал

Денежная помощь:

Благотворительный фонд "Лайф Дженерейшн", получатель Вернигора Анатолий Викторович

РНОКПП 3190900019

ПриватБанк

карта 5168 7450 1753 4543

Только для криптовалюты BTC

BTC адрес для пополнения:

0xf4c3104a6ecd4ee9f2361177ab744bcaae0a34cd

Только для криптовалюты TETHER (USDT)

Адрес для пополнения:

TBpFi9GJ6CZ4brNi3TUhFAKHEg3oySryNc