Около 700 человек получили психологическую помощь в рамках проекта Фонда Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара и его основатель профинансировали проект психологической помощи семьям, пострадавшим от войны, на общую сумму более 7 миллионов гривен. К четвертому этапу проекта "Відновись" было привлечено более 150 человек, поэтому с августа 2022 года общее количество участников достигло почти 700. Проект оказывает психологическую помощь семьям, потерявшим одного из родителей или дом из-за войны, пишет UNN.

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По словам Вадима Столара, который является основателем Фонда, проект важен для него и его команды, поскольку имеет целью дать людям эмоциональную перезагрузку и возможность вернуться к полноценной жизни.

"Цель проекта объединить людей со всей Украины в одну большую семью и внести весомый вклад в счастливое будущее страны и ее народа ", - говорит он.

Волонтер Фонда Наталья Приходько отмечает важность проекта, потому что он дает людям второй шанс и помогает найти в себе силы справиться с трудностями.

"Уже на первом этапе проекта " Восстановись " мы поняли, что будем обязательно продолжать", – делится она.

В проекте работает команда волонтеров и профессионалов, среди которых психологи, арттерапевты и аниматоры, которые помогают участникам перенастроиться на лучшее место в живописном и безопасном месте Карпат.

Как отмечают журналисты, участники проекта положительно отзываются о своем опыте и благодарны организаторам и команде. Они описывают, как проект помог им открыться, общаться и улыбаться.

"Благодарю всех, кто работал над проектом "Відновись"! Вы невероятны! Благодаря вам каждый из нас сделал большой шаг вперед для того, чтобы жить дальше ", – говорит Оксана.

Даже участвовавшие в проекте дети делятся своими положительными впечатлениями.

"Это была самая сказочная неделя в моей жизни, я получила столько положительных эмоций – не передать словами! Мы очень вас полюбили. Теперь одной из моих мечтаний будет снова с вами встретиться!" – рассказывает девочка Саша.

Те, кто нуждается в помощи от Фонда Вадима Столара, могут узнать больше по ссылке – https://t.me/vadymstolarbf