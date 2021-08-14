Оккупанты выпустили для детей 'Азбуку Донбасса' с 'родной Россией'. Фото и видео

В "ДНР" к новому учебному году выпустили пропагандистскую книгу для первоклассников "Азбука Донбасса". Так с раннего возраста оккупанты пытаются привить детям утверждение: "наша родина – Россия".

Информация о "новинке" появилась в Telegram-канале Perepichka News. Сторонники "русского мира" в сети восхваляют циничную книгу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На обложке издания указано, что его автор Сергей Волков, художницей же выступила Дарья Лысакова.

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На опубликованном в сети ролике женщины, вероятно, педагоги, заявили, что до сих пор эту азбуку смогли увидеть немногие. Однако добавили, что до 1 сентября им пообещали напечатать достаточно экземпляров, чтобы обеспечить первоклассников.

Также на кадрах можно заметить, что на первых страницах азбуки к детям со словами "Мой дорогой друг" обращается главарь пророссийских боевиков Денис Пушилин. В самом тексте отмечается, якобы в этой азбуке дети познакомятся с "дорогими для жителей Донбасса словами".

Несколько букв и как их иллюстрируют в "Азбуке Донбасса":

б – борщ "донбасский";

д – Донбасс;

с – завод;

к – Кальмиус (река);

г – Россия (как уже отмечалось, авторы книги называют ее родиной);

с – Саур-Могила (курган, который захватили российские боевики);

ц – цемент;

ш – шахта.

Как сообщал OBOZREVATEL этом году в апреле в школе №1 временно оккупированной Горловки на Донеччине детям провели урок памяти, который посвятили Александру Захарченко (бывшему главарю "ДНР"). Школьникам рассказывали о его жизни и "подвигах".