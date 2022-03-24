Оккупанты всю ночь обстреливали Чернигов, на Харьковщине увеличилось количество атак. Главное о ситуации в регионах

24 марта исполнился ровно месяц как Россия коварно и жестоко вторглась на территорию Украины. Обстрелы мирных городов не прекращаются до сих пор. В частности, минувшей ночью их испытали городки Киевщины, Чернигов, Харьковщина вместе с областным центром, Луганщина, Донетчина и другие.

Об этом сообщили в облгосадминистрациях по состоянию на 8 часов утра. В то же время, в части Украины ситуация остается спокойной.

Киевщина

Ночью воздушная тревога по всей области. Было сражение в Ирпене, Гостомеле. Постоянные артиллерийские обстрелы. В Фастовском районе обстреляли село Ясногородка. Коцюбинское в Бучанском районе – минометный обстрел. Информация о погибших и раненых среди мирных жителей уточняется, данные о разрушениях отсутствуют.

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Черниговщина

Российская армия резко увеличила количество обстрелов города, жилых и промышленных районов. Особенно интенсивно с вечера. Вечером 23 марта поврежден аммиакопровод на одном из крупнейших предприятий пищевой промышленности Чернигова. На месте работали ГСЧС, предварительно утечка аммиака не зафиксирована. Население города на всякий случай предупреждено о порядке действий при химической угрозе. Данные о разрушениях в результате обстрелов уточняются.

"По области в целом ситуация контролируемая там, где может быть контролируемая; и непонятна там, где сейчас нет доступа. По Чернигову москальская мразота гатила всю ночь: артобстрелы, авиаобстрелы. Чернигову вновь досталось, прилетало, но Чернигов несокрушимый", – сообщил глава ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус.

Житомирщина

Ночь неспокойная. Было несколько тревог. Попадание ракеты в промышленный объект в Новоград-Волынском районе. Погибших и травмированных нет.

Кировоградская область. Ночь прошла спокойно

Днепропетровщина. Ночью несколько ночных тревог. Утром – спокойно.

Сумщина.

Кроме Ахтырского района, где шли бои и движение вражеских колонн, ночь в области прошла относительно тихо. Информация о разрушениях и пострадавшем мирном населении пока отсутствует.

Харьковщина

На Харьков ночью увеличилось количество атак с дальних расстояний, но ВСУ на своих позициях, прорывов врага не произошло.

Область: продолжаются бои в Изюмском районе, вчера там сбили два самолета оккупантов. Вечером произошли обстрелы Старого Салтова, есть пострадавшие и один человек погиб.

Запорожская область. Ситуация контролируемая, ночь прошла относительно спокойно.

Волынь. Все спокойно.

Винниччина. Ситуация спокойна.

Закарпатье. Ночь прошла спокойно.

Хмельницкая область. Ночь была спокойной.

Тернополь. Все спокойно.

Черкассы. Ночь была тихой.

Львовщина. Все спокойно.

Полтавщина. В общем, все спокойно, ночь прошла тихо.

Ривненская область. Спокойно, ночь прошла тихо.

Черновцы. Все спокойно.

Ивано-Франковск. Все спокойно.

Луганщина

Обстрелы Северодонецка, Лисичанская, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки.

По окраинам Рубежного был нанесен удар фосфорными бомбами. Четыре погибших, двое из которых – дети и шесть раненых.

Донетчина

Ситуация напряженная. Авдеевка, Очеретино – бои. 23 марта был обстрелян Бахмут.

Мариуполь в блокаде, но борется. Гуманитарный груз ни один не доехал.

Марьинку орки доразрушают – наступают, ВСУ их отбрасывают обратно.

Николаевщина

В Николаевской области ночь прошла относительно спокойно, без учета воздушных тревог. Продолжаются работы по подключению обесточенных населенных пунктов к электричеству

Херсонщина

Ситуация в области остается сложной. Выстрелы и сильнейшие взрывы были ночью в Чернобаевке. Поступали сообщения о взрывах в общинах возле Снегиревки и на границе с Днепропетровщиной.

Относительно похищений – поздно вечером 23 марта был освобожден из плена директора театра Александра Книга.

Одесса

Ситуация под контролем. Утром была воздушная тревога.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта в результате обстрела российскими фашистами Чернигова поврежден магистральный аммиакопровод на одном из пищевых предприятий города. Обстрелы продолжаются, последующие поражения производства могут привести к утечке аммиака.

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