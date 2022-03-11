Оккупанты впервые сбросили авиабомбу на 1000 кг тротила в центре Мариуполя, – советник мэра

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Российские оккупанты впервые использовали авиабомбу на 1 тысячу килограмм тротила. Ее сбросили в центре Мариуполя.

Об этом в Facebook сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Он отметил, что последний раз бомбардировка жилых кварталов длилась почти 16 часов.

"Ежедневно уровень бесчеловечности россиян растет. Почти 16 часов бомбардировки по жилым квартам. Впервые использована авиабомба на 1 000 кг тротила в центре города – возле исторического наследия не только Мариуполя или Украины, а и мира – студии известнейшего художника-монументалиста Арнаутова", – подчеркнул Андрющенко.

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По его словам, цель бомбардировок состоит в разрушении дорожной инфраструктуры, чтобы сделать невозможной эвакуацию гражданского населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия пыталась запустить очередной фейк об обстреле путинскими оккупантами роддома в Мариуполе. Фото с одной из пострадавших во время бомбежки беременных женщин пропагандисты Кремля выдавали за постановочное.

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