Оккупанты в упор из танка обстреляли дом престарелых на Луганщине: 56 человек погибли на месте

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В городе Кременная Луганской области оккупанты из танка обстреляли дом престарелых. 56 пенсионеров погибли на месте.

Еще 15 человек российские военные похитили и увезли в областной гериатрический интернат в оккупированном городе Сватово. Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Цинично и специально. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять", – отмечает глава администрации.

В настоящее время до места трагедии добраться невозможно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Луганской области кремлевские военные обстреляли эвакуационный автобус, который вывозил людей с горячей точки.

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