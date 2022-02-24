Оккупанты в Крыму заблокировали работу КПВВ 'Каланчак' и 'Чонгар', – Денисова

Подконтрольная Кремлю незаконная власть временно оккупированного Крыма заблокировала работу контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар". Оккупанты запретили выезд граждан с полуострова на подконтрольную правительству Украины территорию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в среду, 23 февраля. По словам омбудсмена, они не пропустили около 50 человек всего за несколько часов.

Без проблем пропускают только граждан с российскими паспортами.

Российские силовики объяснили свои действия тем, что Украина якобы прекратила работу КПВВ в одностороннем порядке, однако, по словам Денисовой, это дезинформация. Сотрудники украинской пограничной службы опровергли такие данные и подчеркнули: со стороны материковой Украины КПВВ работают в обычном режиме.

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Россия подобными действиями нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, отметила Денисова. 12 статья указанного документа предусматривает гарантию всем законно находящимся в Крыму на свободное передвижение и запрещает лишать граждан Украины на въезд на территорию собственного государства.

Она призывала международные организации и партнеров отреагировать на действия страны-оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что оккупанты готовят провокации на территории Крыма. Не исключено, что они устроят теракт или химическую диверсию, чтобы обвинить в этом Украину.