Оккупанты убили 352 украинца за 4 дня, ранены десятки детей – Минздрав

С начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины оккупанты убили 352 украинца. Также из-за действий врага пострадали десятки детей.

Всего за 4 дня войны было ранено более двух тысяч украинцев. Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По информации Минздрава, из 352 убитых 16 – дети. Также сообщается, что от рук оккупантов были ранены 2040 украинцев. Среди них 45 детей.

Напомним, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к гражданам. Он сообщил, что четыре с половиной тысячи российских солдат убиты и призвал оставшихся покинуть нашу страну.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты весь день, 27 февраля, пытались прорвать оборону Киева, однако у них ничего не вышло – враг понес огромные потери.

К слову, на пятый день вторжения в Украину войск страны-агрессора России, 28 февраля, в районе реки Припять на украинско-беларусской границе стартовали переговоры о прекращении войны. Украинская сторона требует немедленной остановки огня и вывода с нашей территории всех российских войск, капитуляцию Киева исключают.

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