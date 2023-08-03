Оккупанты свозят в Украину студентов из РФ для распространения пропаганды – ЦНС

Враг продолжает промывать украинцам мозги российской пропагандой на временно захваченных ее войсками территориях. Особое внимание оккупанты уделяют распространении вранья и фейков среди молодежи.

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Об этом в среду, 2 августа, сообщили в Центре национального сопротивления. Как отмечается, для влияния на детей и молодежь из страны-агрессора привозят студентов.

Так, российские захватчики создали "студенческие трудовые отряды", которые действуют преимущественно в пропагандистских видео и сформированы из россиян. Отряды "работают" в разрушенных самими войсками России городах на востоке и юге – Лисичанск, Мариуполь, Северодонецк.

Те же российские "гастролеры" проводят на оккупированных территориях семинары и "молодежные форумы", при поддержке "Росмолодежи" – оккупационной структуры, которая занимается децентрализацией "молодежных движений", большинство которых мимикрируют под волонтерские.

В ЦНС также напомнили, что по информации партизан во временно захваченном Крыму российское военно-политическое руководство предпринимает меры по усилению системного информационно-пропагандистского влияния на молодежь.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты РФ продолжают распространять ложь об Украине и наших Силах обороны. Сейчас они запустили фейк о том, что военные 103-й отдельной бригады территориальной обороны якобы стали источником распространения гепатита В во львовских больницах.

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