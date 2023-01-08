'Оккупанты стреляли по людям, которые бежали из села': новая история в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

В дом Петра Приходько в Волчкове Киевской области российские солдаты ворвались в поисках его зятя и внуков. Но молодежь успела уехать. Дома остались Петр, передвигающийся на костылях, его жена, прикованная к кровати, и дочь. Еще ребенком Петр узнал беды во Вторую мировую войну, а теперь будет помнить и эту. Своей историей мужчина поделился с Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Мы сейчас — в селе Волчков по улице Мира. Началось все это так. Они приехали на край села и там квартировали. Увидели машину зятя. Во двор вскочили семеро, как-то через изгородь перебрались. Один зашел в дом с автоматом и давай рыскать по всем шкафах. Они искали детей, хотели их забрать - если бы забрали, зять вышел бы за детьми", - вспоминает Петр.

Мужчина, переживший много трудностей в жизни, работавший в шахте, имеющий армейскую и чернобыльскую инвалидность, в отчаянии вспоминает оккупацию. Враги устроили в доме Петра засаду: один стоял с автоматом, другой с гранатометом. Думали, что зять в доме и будет убегать через окно. Но потом поняли, что здесь нет никого, кроме самого Петра, его жены и дочери.

Петр вспоминает: россияне увидели, как люди бежали из деревни через лесополосу, переехали с танками на улицу поближе к этому месту и стреляли в тех, кто пытался спастись. Затем подожгли из огнемета сухую траву, из-за чего сгорели четыре соседских дома. Все это время оккупанты курили и улыбались из-за страшного пожара, тушить который было некому.

"А никому не позвонить, и воды нет. Невозможно пожарных вызвать. У нас в ванной дождевая вода, дочь брала оттуда... Она даже брови обжарила здесь", - делится Петр. Смотрите и слушайте его историю по ссылке bit.ly/3YOfQjY

История Петра вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 50 000 историй.

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