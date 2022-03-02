Оккупанты сбросили снаряд на Успенский собор в Харькове, который уцелел во времена Второй мировой

В Харькове вражеский снаряд оккупантов попал в здание Успенского собора. В нем на момент происшествия находились люди, оставшиеся без крова или скрывающиеся от вероятной воздушной тревоги.

Об этом сообщил экс-замминистра внутренних дел Антон Геращенко у себя в Telegram-канале. К счастью, жертв и пострадавших в результате обстрела россиян не оказалось.

"Напоминаем, что Успенский собор пережил большевиков и Вторую мировую войну, когда все постройки вокруг были разрушены, но собор уцелел", – указал он.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, армия РФ продолжает "спасать" украинцев от "бандеровцев и нацистов", обстреливая и разрушая жилые районы Харькова, а также исторический центр второй столицы нашей страны.

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