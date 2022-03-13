Оккупанты расстреляли авто, в котором ехала семья с маленьким ребенком. Фото

Российские оккупанты расстреляли автомобиль, в результате которого погибла целая семья. Захватчики убил, в том числе, и маленького ребенка.

Враг обстрелял транспортное средство из танка. Об этом сообщается на странице Сумского национального аграрного университета в Facebook (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Один из погибших был выпускник инженерно-технологического факультета Михаил Солошенко. Вместе с ним оккупанты убили его жену Инну и маленького сына Ефрема.

"Многотысячный коллектив работников и студентов Сумского национального аграрного университета выражает глубокие соболезнования родным и близким выпускника инженерно-технологического факультета Михаила Солошенко, его жены Инны и сына Ефрема, трагически погибших от рук российских оккупантов. Автомобиль, в котором ехала семья с маленьким ребёнком, был расстрелян российским танком! Вечная память погибшим!", – говорится в сообщении.

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Напомним, российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области. Вражеская армия убила еще семерых украинцев, среди которых был один ребенок. Зверское преступление РФ совершила 11 марта, во время эвакуации из села Перемога (Барышевский район).

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