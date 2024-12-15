Оккупанты пытаются сплотить коллаборантов в Украине проведением "тренингов" – ЦНС

Российские оккупанты проводят тренинги для коллаборантов на временно оккупированных территориях Украины. Таким образом враг пытается объединить своих единомышленников.

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Об этом говорится в Telegram-канале Центра национального сопротивления. Данные мероприятия организовали в Мелитополе для 50 коллаборантов из оккупационных администраций.

"Организатором стала путинская платформа "Сенеж". Официально тренинг называют развитием "лидерских навыков". На самом же деле это способ координировать действия предателей и повышать их зависимость от Кремля", – говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что Силам обороны Украины уже известен список всех участников, несмотря на попытки скрыть его. Так что каждый "лидер" оккупантов является для ВСУ законной целью, которая ответит за собственные поступки перед законом.

Напомним, во временно оккупированном Донецке утром 9 декабря взорвался автомобиль, принадлежавший Сергею Евсюкову. Он был бывшим начальником Еленовской колонии, где российские войска совершили теракт против украинских военнопленных. В результате взрыва Евсюков погиб, а его жена получила тяжелые ранения, в том числе потеряла ногу.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники полиции задержали на правобережье Херсонщины еще семь коллаборантов. Они сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации региона. Среди фигурантов дела были как мужчины, так и женщины. После освобождения областного центра они пытались избежать правосудия.

Одна из них собиралась выехать за границу, остальные минимизировали свои контакты и почти не выходили из дома, пытаясь "залечь на дно".

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