Оккупанты пытались прорваться в Мариуполь в момент 'зеленого коридора': подлость сняли на видео

Российские оккупанты пытались прорваться в Мариуполь в момент гуманитарного коридора. В тот момент гражданское население покидало город, находящийся под постоянным вражеским огнем.

Об этом сообщается в Telegram-канале полка Азов. Там отметили, что договоренности со страной-агрессором не имеют смысла, а обеспечить безопасность населения позволит только увеличение числа украинских войск в регионе.

"В очередной раз оккупант продемонстрировал свою подлость, сделав попытку прорыва в город именно в момент "зеленого коридора", организованного для людей, и создав реальную угрозу жизни гражданских лиц, пытающихся покинуть окруженный Мариуполь, находящийся под постоянным вражеским огнем", – сказано в сообщении.

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Отметим, сегодня оккупанты в очередной раз нарушили договоренности и сорвали эвакуацию жителей Мариуполя. Враг начал атаку именно в направлении "зеленого коридора". В Министерстве обороны такие действия расценивают как геноцид народа Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за город-герой Мариуполь оккупанты понесли огромные потери. Украинские защитники продолжают крепко удерживать оборону, а морские пехотинцы и военнослужащие полка "Азов" уничтожили целую танковую роту противника.