В Мелитополе оккупанты превратили ледовую арену в морг: свозят трупы погибших солдат

Марина Лисничук
Общество
2 минуты
2,8 т.
В Мелитополе оккупанты превратили ледовую арену в морг: свозят трупы погибших солдат
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российские военные, которые оккупировали город Мелитополь, начали стаскивать туда своих погибших товарищей. На морг они превратили местную ледовую арену.

Об этом сообщает Telegram-канал издания "РИА Мелитополь". Скопление оккупантов возле здания засняли местные жители (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что военнослужащие РФ периодически охраняют ледовую арену на проспекте Богдана Хмельницкого. А 22 марта к зданию они подогнали грузовик с "карателями" в черной форме.

"Эти подразделения отвечают за разгон мирных демонстрантов и охрану общественного правопорядка. Во время проведения в Мелитополе антиоккупационных митингов и массовых шествий они появлялись на улице Университетской с автозаками", – говорится в сообщении.

Видео дня

Там подчеркнули, что именно к ледовой арене оккупанты свозят и хранят там трупы российских солдат. Само здание находится под охраной указанного подразделения.

Ледовую арену в Мелитополе оккупанты превратили в морг

"Для этого они и подогнали охранников. То есть, ледовая арена в Мелитополе превратилась в морг для солдат РФ", – пишут в сети.

Примечательно, что ледовая арена в Мелитополе является первой не только в городе, но и всей Запорожской области. Ее открыли лишь в конце декабря 2021 года. С начала российского вторжения она не принимает посетителей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!

Обращение команды OBOZREVATEL
УкраинаМелитопольВойна в Украине 2022Потери России в войне с Украинойпогибли военныеРоссия - страна-агрессор