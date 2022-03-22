В Мелитополе оккупанты превратили ледовую арену в морг: свозят трупы погибших солдат

Российские военные, которые оккупировали город Мелитополь, начали стаскивать туда своих погибших товарищей. На морг они превратили местную ледовую арену.

Об этом сообщает Telegram-канал издания "РИА Мелитополь". Скопление оккупантов возле здания засняли местные жители (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что военнослужащие РФ периодически охраняют ледовую арену на проспекте Богдана Хмельницкого. А 22 марта к зданию они подогнали грузовик с "карателями" в черной форме.

"Эти подразделения отвечают за разгон мирных демонстрантов и охрану общественного правопорядка. Во время проведения в Мелитополе антиоккупационных митингов и массовых шествий они появлялись на улице Университетской с автозаками", – говорится в сообщении.

Видео дня

Там подчеркнули, что именно к ледовой арене оккупанты свозят и хранят там трупы российских солдат. Само здание находится под охраной указанного подразделения.

"Для этого они и подогнали охранников. То есть, ледовая арена в Мелитополе превратилась в морг для солдат РФ", – пишут в сети.

Примечательно, что ледовая арена в Мелитополе является первой не только в городе, но и всей Запорожской области. Ее открыли лишь в конце декабря 2021 года. С начала российского вторжения она не принимает посетителей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

оккупанты издеваются над мирным населением Мелитополя. Несколько последних дней люди проводили антиоккупационные акции в онлайн-формате. Там они рассказывали подробности о жестокости путинских военных.

Также мелитопольцы записали трогательное видеообращение к ВСУ. Десятки людей с желто-голубыми флагами отметили, что верят в защитников и ждут их.

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