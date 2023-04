Оккупанты превратили Бахмут в руины, но за город продолжаются ожесточенные бои: в Сухопутных войсках показали видео

Несокрушимые украинские защитники в Бахмуте Донецкой области продолжают сдерживать российские оккупационные войска и отбивают атаки путинской армии. И хотя захватчики несут значительные потери, они все равно продолжают обстреливать город-крепость.

Видео дня

Из-за этого Бахмут уже превратился в сплошные руины. В сети показали, как выглядит город сейчас. Соответствующие видео опубликовали Сухопутные войска ВС Украины.

В настоящее время Бахмут – одна из самых горячих точек фронта. Бои за город продолжаются с лета прошлого года и по сей день. Каждый час оккупанты пытаются наступать, но безуспешно. Хотя на захват Бахмута путинская армия бросает все силы, мужественные украинские защитники отбивают все атаки и наносят значительные потери оккупантам.

"В видео коротко о том, как сейчас выглядит разбитый город Бахмут и его окрестности", – лаконично прокомментировали ролик в Сухопутных войсках.

На кадрах видно, что город находится под плотным огнем. Всюду слышен свист минометов и громкие взрывы. Вряд ли в городе найдется хоть одно здание, которое бы не пострадало.

Стоит отметить, что в отчете аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) говорится, что российские войска продвинулись в Бахмуте и его окрестностях, но понесли большие потери. Силы ЧВК "Вагнер" на этом направлении истощены, поэтому командование РФ вынуждено перебрасывать туда подкрепление.

Российские военные преступники в Бахмуте пытаются разрушить высотки, чтобы усложнить оборону Вооруженным силам Украины. Боевые действия сейчас ведутся вдоль железнодорожного пути, который делит город с севера на юг.

Как сообщал OBOZREVATEL: спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что военное командование РФ начало перебрасывать в Бахмут элитные подразделения войск, в том числе десантников. Причина – огромные потери наемников ЧВК "Вагнер".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!