Оккупанты пожаловались на атаку на Балаклавскую ТЭЦ в Севастополе: россияне размечтались о мести

Российские оккупанты пожаловались на атаку на Балаклавскую ТЭЦ во временно захваченном Севастополе. Россияне уже размечтались о "отмщении".

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Такие комментарии они оставляют в соцсетях. Так, пропагандисты сообщили, что накануне ВСУ якобы атаковали Балаклавскую ТЭС.

"Беспилотник самолетного типа (вероятно, камикадзе) был нейтрализован и рухнул на безопасном расстоянии от ТЭС и других объектов. Пострадавших и разрушений нет", – заявили они.

Из-за таких новостей россияне взорвались от ярости и в привычной им манере начали угрожать и мечтать о какой-то мести.

Они требуют от российских властей "уничтожить Украину", а также размечтались о не продлении зернового соглашения.

Напомним, утром 17 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. После них обрушился один из пролетов на Крымском мосту. оккупанты остановили автомобильное и железнодорожное движение, не работала также паромная переправа. Захватчики посоветовали россиянам ехать на полуостров из-за оккупированных территорий на материковой части Украины.

По данным источников OBOZREVATEL в спецслужбе, атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС. Мост атаковали с помощью надводных дронов.