В Мелитополе российские оккупанты обстреляли авто скорой, перевозившей медикаменты
В субботу, 5 марта, российские оккупанты обстреляли автомобиль скорой помощи –гуманитарный конвой, которым в Мелитополь доставляли медикаменты. Был прострелен радиатор и кузов скорой.
Об этом сообщили в Мелитопольском городском совете. Отмечается, что из Запорожья перевозили расходные материалы для гемодиализа, иммуносупрессоры, препараты крови и препараты для скорой помощи.
Находившаяся в автомобиле глава Мелитопольской городской организации Красного Креста Украины Наталья Жадан рассказала, что даже не успела ничего понять.
"Когда выяснилось, что стреляли в нашу машину скорой помощи, за которой шла машина с лекарством", – отметила она.
Сообщается, что обошлось без жертв. Медикаменты были доставлены в место назначения.
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