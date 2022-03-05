В Мелитополе российские оккупанты обстреляли авто скорой, перевозившей медикаменты

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В субботу, 5 марта, российские оккупанты обстреляли автомобиль скорой помощи –гуманитарный конвой, которым в Мелитополь доставляли медикаменты. Был прострелен радиатор и кузов скорой.

Об этом сообщили в Мелитопольском городском совете. Отмечается, что из Запорожья перевозили расходные материалы для гемодиализа, иммуносупрессоры, препараты крови и препараты для скорой помощи.

Находившаяся в автомобиле глава Мелитопольской городской организации Красного Креста Украины Наталья Жадан рассказала, что даже не успела ничего понять.

Видео дня

"Когда выяснилось, что стреляли в нашу машину скорой помощи, за которой шла машина с лекарством", – отметила она.

Сообщается, что обошлось без жертв. Медикаменты были доставлены в место назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL: