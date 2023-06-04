Оккупанты под Мелитополем превратили детсад в военную базу и захватили покинутые дома

Во временно оккупированной Акимовке на Запорожье российская армия превратила дошкольное учреждение "Ласточка" в военную базу. На территории детских площадок установлены БТРы и другая бронированная техника, в помещениях для младших и старших групп постоянно проживают по меньшей мере три десятка солдат противника.

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Об этом сообщают новостные издания Мелитополя. Рядом с садиком находятся многоквартирные жилые дома, оккупанты их временно "приватизировали" у владельцев, чтобы расположиться в более комфортных условиях, чем детские кроватки.

"Практика использования гражданских объектов под казармы и военные базы применяется оккупантами с первых дней войны. В Мелитополе они также используют школы, детсады, общежития под военные цели", – указывают украинские журналисты.

Таким образом, по их мнению, захватчики продолжают свою подлую тактику прятаться за спинами детей и женщин. Они пытаются защитить свой кадровый состав от обстрелов Сил обороны, а в случаях, когда артиллерия ВСУ все таки достигает таких военных баз, страдальчески причитают в эфирах пропагандистов.

"После прилетов от ВСУ фашисты поднимают вой об обстрелах "мирных объектов". Только почему-то вывозят оттуда трупы людей в форме и сгоревшую технику...", – пишут в СМИ Мелитополя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на временно оккупированном Запорожье оккупанты устроили тотальную фильтрацию. Они издеваются над местными жителями, требуя у них предоставить документы для проверки и показать татуировки.

"Фактически они издеваются над гражданскими, требуя предоставить документы и показать татуировки; ищут российских военных, которые поумнели и сбежали со своей армии", – рассказал глава Мелитопольского горсовета Иван Федоров.

Впрочем, наибольшим испытаниям на территориях, временно подконтрольных РФ, людям с инвалидностью. Захватчики попросту отказывают в выдаче инсулина жителям с сахарным диабетом, если у них нет паспорта России.

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