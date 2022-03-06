Оккупанты планируют захватить дамбу Каневской ГЭС: оперативная информация Генштаба ВСУ

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Российские оккупанты планируют захватить еще один важный инфраструктурный объект – дамбу Каневской ГЭС. Кроме того, захватнические войска РФ сосредотачивают усилия на окружении Киева, Харькова и Николаева. Однако в течение суток они понесли значительные потери в личном составе и технике.

Об этом сообщили на Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Такую информацию обнародовали по состоянию на 00:00 5 марта.

Главное из сводки:

основные усилия врага – в окружении Киева, Харькова и Николаева, выходе на админграницы в Луганской и Донецкой областях, создание сухопутного коридора с Крымом;

на Полесском направлении оккупанты действуют в районах поселков Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов;

Видео дня

войска РФ не оставляют попыток выхода в юго-западные окраины Киева, они передислоцируют подразделения в направлении н.п. Белогородка;

на Северском направлении оккупант проводит наступательную операцию на северо-востоке Украины;

в направлении Козельца зафиксировано перемещение в 100 единиц вооружения и военной техники, в частности ТОС-1 "Буратино";

оккупанты пытаются подойти к трассе Бровары – Борисполь;

осуществляется выдвижение подразделений для проведения наступления на Чернигов и Нежин;

после многочисленных потерь войска осуществляют перегруппировку для наступления в направлениях на Лубны, Полтаву и Харьков;

на Донецком направлении враг пытается продолжить наступательные действия в направлении Днепра и Запорожья;

оккупанты пытаются развить наступление на Изюм;

продолжается наступление на Мариуполь, враг совершает артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры города;

в направлении Николаева враг понес существенные потери;

при поддержке авиации ведется наступление на Запорожье в направлении н.п. Новая Одесса и Николаев.

Потери оккупантов

В течение суток было сбито 4 вертолета, 5 самолетов и 1 БПЛА, совершено несколько авиационных налетов на колонны техники противника, потери уточняются.

Враг продолжает бросать свою технику – только одна из бригад ВС Украины захватила и использует для своих нужд около 30 единиц ББМ, автомобилей и танков.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники сбили очередной российский самолет, бомбивший жилые дома в городе Чернигов. В сеть попали видео с падением самолета, а также фото пилотов.

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