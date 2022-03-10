Оккупанты обстреляли Северодонецк: люди даже не успели добежать в укрытия. Фото

10 марта российские оккупанты нанесли удар по Северодонецку. На этот раз под обстрелы попали даже жилые районы города.

Об это в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. По его словам, некоторые люди даже не успели добежать до укрытий.

"В 05:55 Северодонецк снова обстреляли российские оккупанты. Цинично. Кое-где, население даже не успели добежать в укрытие, орки выбирают время, когда люди наиболее незащищены. Начинаем осматривать повреждения, надеемся – без жертв", – написал чиновник.

Отметим, сегодня ночью российские военные также обстреляли жилые дома в Харьковской области. В частности, под удар попало село Слобожанское. В результате попадания в частный дом погибли четыре человека – две женщины и двое детей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта в Украине будут открыты "гуманитарные" коридоры по маршрутам Тростянец – Полтава, Краснополье – Полтава; Сумы – Полтава; Мариуполь – Запорожье; Волноваха – Покровск; Изюм – Лозовая; Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – Киев. Люди частично поедут автобусами, частично частным транспортом.

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