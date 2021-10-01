Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные подавили огонь – штаб ООС

За минувшие сутки, 30 сентября, вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим прекращения огня. Они дважды использовали оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Оккупанты обстреляли позиции украинских военных возле Новотошковского, Каменки, Попасной, Золотого-4 и Катериновки. Враг также открывал огонь вблизи Светлодарска, Крымского, Павлополя и в сторону Талаковки, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранение несовместимое с жизнью, еще один – огнестрельное ранение. Украинского защитника доставили в госпиталь. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Отмечается, что в ответ на обстрелы противника бойцы ВСУ открывали огонь и подавили его активность. По состоянию на утро 1 октября нарушений режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано не было.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снял все ограничения по открытию огня. Отныне украинские защитники могут отвечать на огонь пророссийских боевиков без согласования с высшим руководством. Командиры на месте сами могут принимать решения в зависимости от ситуации.