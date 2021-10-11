Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе и запустили БПЛА – штаб ООС

За минувшие сутки, 10 октября, вооруженные формирования России десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и запустили беспилотник.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС. Отмечается, что среди военнослужащих Объединенных сил потерь не было. В ответ на вооруженные провокации противники украинские защитники открывали огонь.

Так, оккупанты осуществили обстрелы вблизи Мирного, Причепиловки, Новотошковского и Попасной. Они использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение, минометы, противотанковый ракетный комплекс, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

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Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10. Он пересек линию разграничения. По состоянию на утро понедельника, 11 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

По словам офицера ВСУ и блогера Сергея Нещадима, оккупанты за прошедшие сутки потеряли два человека. В Twitter он написал, что речь идет о двух "300-х" (1 – 9 омсп 1 АК, небоевые, ампутация нижней конечности в результате подрыва на НПП, 1 – 11 омсп 1 АК, ухудшение состояния здоровья).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовала у России объяснить присутствие войск у границ. Там до сих пор остаются 19 российских батальонно-тактических групп.