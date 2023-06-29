Оккупанты не отдали родителям тела убитых бердянских школьников Оганнисяна и Ханганова
Российские оккупанты, временно контролирующие Бердянск Запорожской области, до сих пор не вернули тела 17-летних Тиграна Оганнесяна и Никиты Ханганова родителям. Уже сегодня, 29 июня, с ними могло пройти прощание, однако оказать дань памяти смелым украинским патриотам не удалось.
Об этом сообщили журналисты "Суспильного", ссылаясь на слова матери Тиграна Оксану. Женщина указала, что никаких пояснений и причин так называемая власть Бердянска не дает.
"Прощание должно было состояться сегодня, но оккупационная администрация Бердянска не отдала родным тела и не объяснила причины", – указано в сообщении.
Напомним, что омбудсмен Дмитрий Лубинец уже выражал свое беспокойство тем, что тела 17-летних украинских патриотов до сих пор не переданы близким для захоронения. Местные журналисты Бердянска указали, что родные Тиграна назвали "хорошо спланированной инсценировкой" версию оккупантов о гибели подростков.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что информация о том, что подростки якобы застрелили бердянского коллаборанта и военного РФ может не соответствовать действительности, поскольку представлена исключительно оккупационными СМИ. Не исключено, что военные преступники, зверствующие на подконтрольных им территориях, просто убили ребят.
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