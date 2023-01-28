Оккупанты наступали на трех направлениях, в больницу Токмака привезли полсотни раненых вояк – Генштаб

За последние сутки российские оккупационные войска пытались наступать на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

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В то же время на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском участке путинская армия ведет оборону. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Волынском, Слобожанском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В настоящее время наступательных группировок оккупантов не фиксируется. Однако на полигонах Беларуси продолжается подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса РФ.

Российские оккупанты действовали на ряде направлений:

на Купянском – оккупанты обстреляли позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской области; Новоселовское Луганской области и Берестовое Донецкой области.

оккупанты обстреляли позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крахмальное в Харьковской области; Новоселовское Луганской области и Берестовое Донецкой области. на Лиманском – враг атаковал Макеевку, Червонопоповку и Диброву Луганской области. Обстрел велся из минометов и ствольной артиллерии.

враг атаковал Макеевку, Червонопоповку и Диброву Луганской области. Обстрел велся из минометов и ствольной артиллерии. на Бахмутском – оккупанты обстреляли районы 18 населенных пунктов. Речь идет о Спорном, Верхнекаменном, Раздоловке, Бахмуте, Часовом Яре, Клещиевке, Курдюмовке и Майорске Донецкой области.

на Авдеевском – захватчики атаковали Бердичи, Авдеевку, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку.

захватчики атаковали Бердичи, Авдеевку, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку. на Новопавловском – под обстрел попали Богоявленка, Угледар и Золотая Нива Донецкой области.

под обстрел попали Богоявленка, Угледар и Золотая Нива Донецкой области. на Запорожском – путинская армия атаковала 15 населённых пунктов. Среди них Времовка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Малиновка, Червоное и Новоданиловка на Запорожье.

путинская армия атаковала 15 населённых пунктов. Среди них Времовка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Чаривное, Орехов, Малиновка, Червоное и Новоданиловка на Запорожье. на Херсонском – под артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Казацкое, Тягинка, Дудчаны, Качкаровка, Чевоный Маяк, Камышаны и Херсон.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Константиновки в Донецкой области и совершили более 15 обстрелов из РСЗО. В результате есть жертвы среди гражданского населения.

В то же время враг продолжает нести потери. Только в городскую больницу Токмака в Запорожье за последние дни привезли 50 раненых российских оккупантов. Большинство из них после получения формальной помощи отправляют обратно на передовую.

Авиация ВСУ в течение последних суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО и 3 района сосредоточения живой силы врага.

Следует отметить, что по состоянию на утро 28 января армия РФ в войне с Украиной потеряла 125 510 военных. Из них 800 были ликвидированы украинскими воинами за последние сутки. Наибольшие потери противник понес в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение предыдущих суток Вооруженные силы Украины отбили атаки оккупантов в Донецкой области и сбили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 россиян.

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