Оккупанты на Луганщине разрыли парк с погребением погибших во время Второй мировой, готовясь к контрнаступлению ВСУ

Российские оккупанты продолжают готовиться к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. В Луганской области захватчики массово укрепляются, в частности роют окопы.

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При этом для путинской армии нет ничего святого, потому что они разрыли парк с погребением погибших украинцев во время Второй мировой войны. Об этом в эфире "Свобода.Утро" сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В одном из населенных пунктов, больших населенных пунктов, оккупационные власти говорят: "мы проводим работы по проведению воды", но на самом деле там роют полноценные блиндажи и окопы. И это отдаленный населенный пункт. Причем не чураются ничего. Перерыли парк, в котором есть место захоронения массово уничтоженных наших граждан во время Второй мировой войны", – сказал он.

Лысогор уточнил, что это происходит в Луганске. Примечательно, что город находится примерно в 100 км от линии фронта, то есть для оккупантов это некий глубокий тыл.

Следует отметить, что на временно оккупированной территории Луганской области обостряется устроенный РФ гуманитарный кризис. Людей оставили без медикаментов, большинство которых идут на нужды захватчиков.

Контрнаступательная операция Вооруженных сил Украины, которая начнется, вероятно, в ближайшем будущем станет решающим испытанием для Украины. Однако во многом на успех украинских войск будут влиять не зависящие от них факторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Луганской области, временно занятой противником, увеличивают количество мест в больницах, что связано с большими потерями оккупационной армии. Впрочем у врага среди "трехсотых" по-прежнему высокая смертность.

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