Оккупанты на Донбассе сбросили с беспилотников гранаты на позиции ВСУ – штаб ООС

За минувшие сутки, 20 октября, вооруженные формирования России на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. Враг также сбросил гранаты на позиции Вооруженных сил Украины с помощью беспилотника Орлан-10.

Оккупанты стреляли в направлении Березового, Красногоровки, Золотого-4, Новолуганского, Троицкого , Причепиловки, Новотошковского, Новоселовки-2 и Верхнеторецкого. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.

В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Его доставили в госпиталь. По словам врачей, состояние здоровья раненого удовлетворительное. Бойцы ВСУ открывали огонь в ответ, чтобы прекратить активность оккупантов.

Видео дня

С начала текущих суток, 21 октября, на Донбассе зафиксировали еще одно нарушение со стороны врага. Он открыл огонь в районе Луганского. Потери оккупантов уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, оккупационные войска РФ стянули на полигон в районе Миусинска Луганской области 18 боевых бронемашин, 10 танков, 15 прицепных и 9 самоходных гаубиц, а также 6 РСЗО. Таким образом, число зафиксированных ОБСЕ нарушений со стороны оккупантов в течение суток увеличилось с 18 до 58.